Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Дриусси: «Если бы я провел такой же сезон в другой лиге, я мог бы поехать на Кубок Америки» 

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси высказался о прошедшем сезоне и непопадании в заявку Аргентины на Кубок Америки.

    «Российская лига не очень зрелищная. На днях я говорил со своим представителем. Если бы у меня был шанс поиграть в крупнейших европейских чемпионатах, у меня была бы возможность поехать на Кубок Америки. Особенно, если бы я провел такой же сезон, как и последний. Но сейчас я в России, все идет хорошо», – сказал Дриусси.

    • В прошедшем сезоне РПЛ Дриусси сыграл в 27 матчах, забил 11 голов и отдал шесть голевых передач.
    • Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

    Источник: TyC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:11
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6230

      KLIM777 4 часа назад

      Лучше бы Дриусси закрыть свою епасосину. Мало того, что тот сезон полностью провалил. В этом удалось в концовке что-то показать. Какой в писду кубок Америке, там нет даже Икарди.

      Слишком много слов от него. Возможно пора продать, а то вдруг еще станет лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов и реально вызываться начнет в Аргентину.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -14

      dragoff 4 часа назад

      Ну что за позёр))) Еле вытянул сезон после перерыва и столько помпы...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71445
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru