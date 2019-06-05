Дриусси: «Если бы я провел такой же сезон в другой лиге, я мог бы поехать на Кубок Америки» 

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси высказался о прошедшем сезоне и непопадании в заявку Аргентины на Кубок Америки.

«Российская лига не очень зрелищная. На днях я говорил со своим представителем. Если бы у меня был шанс поиграть в крупнейших европейских чемпионатах, у меня была бы возможность поехать на Кубок Америки. Особенно, если бы я провел такой же сезон, как и последний. Но сейчас я в России, все идет хорошо», – сказал Дриусси.