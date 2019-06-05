Дриусси: «Если бы я провел такой же сезон в другой лиге, я мог бы поехать на Кубок Америки» 

Лучше бы Дриусси закрыть свою епасосину. Мало того, что тот сезон полностью провалил. В этом удалось в концовке что-то показать. Какой в писду кубок Америке, там нет даже Икарди.
Слишком много слов от него. Возможно пора продать, а то вдруг еще станет лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов и реально вызываться начнет в Аргентину.
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси высказался о прошедшем сезоне и непопадании в заявку Аргентины на Кубок Америки.
«Российская лига не очень зрелищная. На днях я говорил со своим представителем. Если бы у меня был шанс поиграть в крупнейших европейских чемпионатах, у меня была бы возможность поехать на Кубок Америки. Особенно, если бы я провел такой же сезон, как и последний. Но сейчас я в России, все идет хорошо», – сказал Дриусси.
- В прошедшем сезоне РПЛ Дриусси сыграл в 27 матчах, забил 11 голов и отдал шесть голевых передач.
- Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля.