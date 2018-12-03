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    Брих отменил пенальти в ворота Швейцарии после использования VAR и назначил 11-метровый в ворота Португалии

    Португалия обыграла Швейцарию в полуфинале Лиги наций (3:1). На 55-й минуте встречи Феликс Брих остановил игру из-за нарушения на Бернарду Силве в штрафной швейцарцев. Дальнейшие события:

    • Арбитр назначил пенальти в ворота Швейцарии.
    • После подсказки ассистентов он воспользовался системой VAR.
    • Посмотрев повтор, Брих зафиксировал фол в штрафной Португалии в предыдущей атаке. Защитник хозяев Семеду сфолил на полузащитнике гостей Цубере.
    • Арбтитр назначил пенальти в ворота потугальцев. Удар реализовал Рикардо Родригес.

    Нарушение на Стивене Цубере произошло до фола на Силве, поэтому судья отменил пенальти в ворота Швейцарии и назначил пенальти в ворота Португалии.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +171

      jengais 21 минуту назад

      Смотрел игру, и до сих пор не могу понять за что пенальти??!
      Кто то может мне объяснить?
      Иначе это более чем позор футбола, а не судья

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      Рейтинг: +1731

      Черкизовский Кот 35 минут назад

      После серии отмен судья назначил пенальти в своём предыдущем матче.

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      Рейтинг: +769

      Derzkiy1 46 минут назад

      Вот это поворот ))

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