Брих отменил пенальти в ворота Швейцарии после использования VAR и назначил 11-метровый в ворота Португалии

Португалия обыграла Швейцарию в полуфинале Лиги наций (3:1). На 55-й минуте встречи Феликс Брих остановил игру из-за нарушения на Бернарду Силве в штрафной швейцарцев. Дальнейшие события:

Арбитр назначил пенальти в ворота Швейцарии.

После подсказки ассистентов он воспользовался системой VAR.

Посмотрев повтор, Брих зафиксировал фол в штрафной Португалии в предыдущей атаке. Защитник хозяев Семеду сфолил на полузащитнике гостей Цубере.

Арбтитр назначил пенальти в ворота потугальцев. Удар реализовал Рикардо Родригес.

Нарушение на Стивене Цубере произошло до фола на Силве, поэтому судья отменил пенальти в ворота Швейцарии и назначил пенальти в ворота Португалии.