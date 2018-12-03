Брих отменил пенальти в ворота Швейцарии после использования VAR и назначил 11-метровый в ворота Португалии

Смотрел игру, и до сих пор не могу понять за что пенальти??!
Кто то может мне объяснить?
Иначе это более чем позор футбола, а не судья
Португалия обыграла Швейцарию в полуфинале Лиги наций (3:1). На 55-й минуте встречи Феликс Брих остановил игру из-за нарушения на Бернарду Силве в штрафной швейцарцев. Дальнейшие события:
- Арбитр назначил пенальти в ворота Швейцарии.
- После подсказки ассистентов он воспользовался системой VAR.
- Посмотрев повтор, Брих зафиксировал фол в штрафной Португалии в предыдущей атаке. Защитник хозяев Семеду сфолил на полузащитнике гостей Цубере.
- Арбтитр назначил пенальти в ворота потугальцев. Удар реализовал Рикардо Родригес.
Нарушение на Стивене Цубере произошло до фола на Силве, поэтому судья отменил пенальти в ворота Швейцарии и назначил пенальти в ворота Португалии.