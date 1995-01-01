РФС дисквалифицировал Беленова на две игры за оскорбительный жест в адрес фанатов «Томи»

Голкипер «Уфы» Александр Беленов наказан двухматчевой дисквалификацией по итогам ответной стыковой встречи с «Томью» (0:1) за право выступать в РПЛ. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

32-летний вратарь был удален на 90-й минуте игры. Уходя с поля, он показал болельщикам соперника оскорбительный жест.

«В этом матче произошло дисциплинарное нарушение, которое не было зафиксировано в рапорте делегата, поэтому мы рассматривали этот эпизод по материалам СМИ. На заседании по видеосвязи присутствовал Беленов. Он подтвердил, что использовал этот жест, за что принeс извинения.

С учeтом того что это дисциплинированный футболист, мы приняли решение дисквалифицировать его на два матча РПЛ с учeтом автоматической дисквалификации», – сказал Григорьянц.

В минувшем сезоне Беленов провел в РПЛ 29 матчей (8 – на ноль) и пропустил 32 гола.