Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    РФС дисквалифицировал Беленова на две игры за оскорбительный жест в адрес фанатов «Томи»

    Голкипер «Уфы» Александр Беленов наказан двухматчевой дисквалификацией по итогам ответной стыковой встречи с «Томью» (0:1) за право выступать в РПЛ. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    32-летний вратарь был удален на 90-й минуте игры. Уходя с поля, он показал болельщикам соперника оскорбительный жест.

    «В этом матче произошло дисциплинарное нарушение, которое не было зафиксировано в рапорте делегата, поэтому мы рассматривали этот эпизод по материалам СМИ. На заседании по видеосвязи присутствовал Беленов. Он подтвердил, что использовал этот жест, за что принeс извинения.

    С учeтом того что это дисциплинированный футболист, мы приняли решение дисквалифицировать его на два матча РПЛ с учeтом автоматической дисквалификации», – сказал Григорьянц.

    В минувшем сезоне Беленов провел в РПЛ 29 матчей (8 – на ноль) и пропустил 32 гола.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:20
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +184

      Ашет Арбузян 1 час назад

      я б Уфу дисквалифицировал за 0 ударов по воротам ЗА МАТЧ!!! Пока есть такие недоклубы, просто противно смотреть матчи

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +959

      Фанат Рубина 1 час назад

      то есть на 3 получается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6221

      KLIM777 2 часа назад

      это он показал, что не видать его в ФНЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12988

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Видать, белены объелся.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77126
    #4
    zigbert
    71402
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru