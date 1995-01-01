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    «БИЗНЕС Online»: «Рубин» отправил Бердыева в отставку

    «Рубин» прекратил сотрудничество с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

    По информации источника, решение было принято руководством и спонсорами клуба сегодня на встрече и подведении итогов сезона. В клубе были недовольны результатам и игрой команды.

    Зарплата Бердыева составляла 3 миллиона евро в год.

    «БИЗНЕС Online» также сообщал, что «Рубин» предлагал тренеру пойти на десятикратное сокращение в зарплате, но специалист отказался.

    • В этом сезоне «Рубин» занял 11-е место в чемпионате России.
    • В 2008-м и 2009 году казанцы под руководством Бердыева выиграли РПЛ.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1380

      koli4ka 2 часа назад

      Не качает Татарстан столько нефти,чтобы Бекиевичу зарплату с премиальными платить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4912

      prezent2017 4 часа назад

      «Рубин» отправил Бердыева в отставку или Бердыев Рубин послал в непотребное место? Уточните пожалуйста!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1159

      zritelx > prezent2017 3 минуты назад

      Получал Бердыев больше всех в РПЛ , сравни его зарплату с зарплатой Гончаренко, а поставленных задач не выполнил.

      0
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      Рейтинг: +2701

      vgarakh 4 часа назад

      Да, не с теми мыслями возвращался Бикиевич в Рубин, не с теми.
      Обманули его, обманули жестоко!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4912

      prezent2017 > vgarakh 3 часа назад

      Вообще-то, он сам был обманываться рад. Бабло, понимаешь. Лучшеб оставался в Ростове, в ЛЕ попал бы!

      0
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      Рейтинг: +547

      klim2m > vgarakh 2 часа назад

      Это карма сработала за Ростов ))

      1
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      Рейтинг: +537

      Genz 4 часа назад

      Бердыев самый богатый тренер в РПЛ. Он заработал 95 миллионов евро за все годы работы тренером. Он может и отдыхать спокойно оставшиеся лет 10/12 лет жизни. Умрет и ещё бабки останутся миллионов 50 и заберёт их с собой в гроб

      0
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      Рейтинг: +30346

      MaxRnD 5 часов назад

      Такое ощущение, что всё-таки наоборот - Бекиевич отправил Рубин в отставку

      8
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      Рейтинг: +959

      Фанат Рубина 5 часов назад

      ну че Магомед Адиев будет новым тренером??
      но главное чтобы не шаронов!

      0
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      Рейтинг: +1643

      Рубинище 5 часов назад

      Не Рубин отправил, сам ушол-желтизна в своём репертуаре.
      Отказались в Казани от высоких целей, наигрались в игрушку. Теперь решили "зелень" с личкой 30-60 т.р. в месяц на продажу готовить, а Бердыев должен был сохранять Рубин в РПЛ. Естественно он ушёл. На собрание сказали-денег нет, но Вы держитесь там.. Нужно было раньше уходить только, когда понял, что его обманули.
      Теперь вылет из РПЛ- ни один тренер(кроме Бердыева) не сможет из игроков уровня середины ФНЛ оставить команду в РПЛ..

      3
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      Рейтинг: +959

      Фанат Рубина > Рубинище 5 часов назад

      Адиева ждем!
      главное не шаронова иначе точно фнл!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30346

      MaxRnD > Рубинище 5 часов назад

      (с) "Ни один тренер (кроме Бердыева) не сможет из игроков уровня середины ФНЛ оставить команду в РПЛ"

      Также можно добавить "и вывести её в ЛЧ"

      Это феномен, подкреплённый фактами ...

      2
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      Рейтинг: +416

      Киркинитидец 6 часов назад

      ура!!!!

      2
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      Рейтинг: +144

      Spinorr 6 часов назад

      Неудачи Рубина последних лет, начиная с 12 года, это результат системных ошибок руководства.
      Нужен не тренер, нужен Руководитель, который понимает все тонкости такого дела, как топовый футбольный клуб.

      5
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      Рейтинг: +42

      Феликс Сметана 6 часов назад

      он же говорил что сам скажет про свое будущее после матча с Краснодаром, что то запоздал

      0
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      Рейтинг: +144

      Spinorr > Феликс Сметана 6 часов назад

      Он не утверждал, что сразу после матча.

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