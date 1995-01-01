«БИЗНЕС Online»: «Рубин» отправил Бердыева в отставку

«Рубин» прекратил сотрудничество с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

По информации источника, решение было принято руководством и спонсорами клуба сегодня на встрече и подведении итогов сезона. В клубе были недовольны результатам и игрой команды.

Зарплата Бердыева составляла 3 миллиона евро в год.

«БИЗНЕС Online» также сообщал, что «Рубин» предлагал тренеру пойти на десятикратное сокращение в зарплате, но специалист отказался.