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    «Ювентус» может включить одного из трех своих игроков в сделку по Погба

    «Ювентус» заинтересован в возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Guardian.

    По информации источника, изначально туринский клуб пытался купить хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, однако по этому трансферу договориться не удалось, поэтому они переключили внимание на кандидатуру француза.

    Впрочем, заполучить Погба также будет непросто – «Ювентус» не готов платить за него 105 миллионов евро, поэтому хочет включить в сделку одного из трех своих игроков.

    В обмен на 26-летнего футболиста на «Олд Траффорд» может отправиться Алекс Сандро, Дуглас Коста или Пауло Дибала.

    • Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год.
    • Его контракт с «МЮ» истекает в 2021 году.

    Источник: The Guardian

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