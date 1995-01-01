«Ювентус» может включить одного из трех своих игроков в сделку по Погба

«Ювентус» заинтересован в возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Guardian.

По информации источника, изначально туринский клуб пытался купить хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, однако по этому трансферу договориться не удалось, поэтому они переключили внимание на кандидатуру француза.

Впрочем, заполучить Погба также будет непросто – «Ювентус» не готов платить за него 105 миллионов евро, поэтому хочет включить в сделку одного из трех своих игроков.

В обмен на 26-летнего футболиста на «Олд Траффорд» может отправиться Алекс Сандро, Дуглас Коста или Пауло Дибала.