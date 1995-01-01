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    Марадона: «Если «Манчестер Юнайтед» нужен главный тренер – я готов»

    Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил о готовности заменить Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед».

    «Если «Манчестер Юнайтед» нужен главный тренер – я готов. Знаю, что клуб продает много футболок по всему миру, но им также необходимо выигрывать трофеи. Я могу сделать это для «МЮ», который был моей любимой английской командой на протяжении долгого времени», – сказал Марадона.

    • Последним клубом 58-летнего специалиста был мексиканский «Дорадос».
    • Контракт Сульшера с «МЮ» рассчитан до 2022 года.

    Источник: FourFourTwo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1023

      general.lizyukov 1 час назад

      Там коксу не хватит )))

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      Рейтинг: +2547

      zatonn 2 часа назад

      Диего, это даже не смешно!

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