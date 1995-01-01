Марадона: «Если «Манчестер Юнайтед» нужен главный тренер – я готов»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил о готовности заменить Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед».

«Если «Манчестер Юнайтед» нужен главный тренер – я готов. Знаю, что клуб продает много футболок по всему миру, но им также необходимо выигрывать трофеи. Я могу сделать это для «МЮ», который был моей любимой английской командой на протяжении долгого времени», – сказал Марадона.