Слуцкий: «Нужно время. ЦСКА будет только прогрессировать»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий дал оценку выступлению армейцев в сезоне-2018/19.

«Когда меняется такое большое количество людей в команде, это сказывается не только на игровой модели или качестве, но и на атмосфере внутри. Для того, чтобы появились новые лидеры, появилась стабильность, нужно время.

Считаю, что для первого сезона после такого массового изменения и смены поколений, показан достаточно хороший результат. Были прекрасные матчи, особенно осенью. Учитывая, что команда молодая, она будет только прогрессировать. Уверен, что уже в следующем году ЦСКА будет бороться за те места, за которые боролись всегда», – сказал Слуцкий.