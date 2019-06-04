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    Слуцкий: «Нужно время. ЦСКА будет только прогрессировать»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий дал оценку выступлению армейцев в сезоне-2018/19.

    «Когда меняется такое большое количество людей в команде, это сказывается не только на игровой модели или качестве, но и на атмосфере внутри. Для того, чтобы появились новые лидеры, появилась стабильность, нужно время.

    Считаю, что для первого сезона после такого массового изменения и смены поколений, показан достаточно хороший результат. Были прекрасные матчи, особенно осенью. Учитывая, что команда молодая, она будет только прогрессировать. Уверен, что уже в следующем году ЦСКА будет бороться за те места, за которые боролись всегда», – сказал Слуцкий.

    • ЦСКА финишировал в РПЛ на четвертом месте и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.
    • Слуцкий возглавлял команду с 2009 по 2016 год, а сейчас тренирует «Витесс».

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    04.06.2019 22:39
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