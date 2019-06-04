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    Аршавину запретили покидать Россию из-за задолженности по алиментам

    Суд запретил бывшему нападающему «Зенита» и сборной России Андрею Аршавину выезд за границу из-за имеющейся задолженности по алиментам перед второй женой журналисткой Алисой Казьминой. Об этом после сегодняшнего предварительного заседания по бракоразводному процессу пары сообщил адвокат Казьминой Александр Добровинский.

    «Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч (рублей) в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», – сказал Добровинский.

    Основное заседание судья намечено на 24 июня.

    Аршавин женился на Казьминой 1 сентября 2016 года. 11 февраля 2017-го у пары родилась дочь Есеня. В октябре 2017 года стало известно, что они собираются развестись. Спустя месяц супруги помирились.

    В начале этого года Казьмина заявила, что они с мужем давно развелись, назвав причиной распада брака многочисленные измены Аршавина.

    Источник: «Интерфакс»

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    04.06.2019 17:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6834

      alex1951 7 часов назад

      38 летнее дите...женился....вдул....развелся.....опять женился.....опять вдул....опять развелся...Плейбой Ваши Проблемы....)))

      1
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      Рейтинг: +735

      Den Bull > alex1951 5 часов назад

      Как будто в нём проблема) А эти которые сразу прыгают в постель, с ними всё нормально? Поэтому и ведут так себя,что потом можно за счёт мужика жить и больше не работать.

      0
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      Рейтинг: +6834

      alex1951 > Den Bull 5 часов назад

      .....так ведь знають в какую постель прыгать то...)))
      в нашу с тобой не прыгнут....получат ..от мертвого осла уши.))

      0
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      Рейтинг: +677

      ДВС 8 часов назад

      Типа намёк, пущай в России осеменяет.

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      Рейтинг: +6834

      alex1951 > ДВС 5 часов назад

      Власти его от турмы берегут. За бугром такие ..шутки .. не проходят - там раз и на шконку...

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