Аршавину запретили покидать Россию из-за задолженности по алиментам

Суд запретил бывшему нападающему «Зенита» и сборной России Андрею Аршавину выезд за границу из-за имеющейся задолженности по алиментам перед второй женой журналисткой Алисой Казьминой. Об этом после сегодняшнего предварительного заседания по бракоразводному процессу пары сообщил адвокат Казьминой Александр Добровинский.

«Мы все остались при своих мнениях, развода пока нет. Господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить назначенные судом алименты в размере 350 тысяч (рублей) в месяц. У него накопилась задолженность, ему запрещен выезд за границу», – сказал Добровинский.

Основное заседание судья намечено на 24 июня.

Аршавин женился на Казьминой 1 сентября 2016 года. 11 февраля 2017-го у пары родилась дочь Есеня. В октябре 2017 года стало известно, что они собираются развестись. Спустя месяц супруги помирились.

В начале этого года Казьмина заявила, что они с мужем давно развелись, назвав причиной распада брака многочисленные измены Аршавина.