Агент Аскасибара: «Никаких контактов с «Зенитом» не было. Мы ведем переговоры с несколькими клубами»

Футбольный агент Факундо Фрага, представляющий интересы опорного полузащитника «Штутгарта» Сантьяго Аскасибара, сообщил, что не вступал в контакт с «Зенитом».

Вчера российские СМИ сообщили, что петербуржцы заинтересованы в подписании 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

«На данный момент никаких контактов с «Зенитом» не было. Мы ведем переговоры с несколькими клубами», – цитирует Фрагу «Спорт день за днем».

В сезоне-2018/19 аргентинец провел за «Штутгарт» 27 матчей в Бундеслиге.

Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 16 миллионов евро.

«Чемпионат»: «Зенит» возобновил интерес к Аскасибару