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    Агент Аскасибара: «Никаких контактов с «Зенитом» не было. Мы ведем переговоры с несколькими клубами»

    Футбольный агент Факундо Фрага, представляющий интересы опорного полузащитника «Штутгарта» Сантьяго Аскасибара, сообщил, что не вступал в контакт с «Зенитом».

    Вчера российские СМИ сообщили, что петербуржцы заинтересованы в подписании 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

    «На данный момент никаких контактов с «Зенитом» не было. Мы ведем переговоры с несколькими клубами», – цитирует Фрагу «Спорт день за днем».

    • В сезоне-2018/19 аргентинец провел за «Штутгарт» 27 матчей в Бундеслиге.
    • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 16 миллионов евро.

    «Чемпионат»: «Зенит» возобновил интерес к Аскасибару

    Источник: «Спорт день за днем»

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