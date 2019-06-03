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    «Наполи» ведет переговоры с «Аталантой» по трансферу Сапаты и готов включить в сделку Инглесе

    «Наполи» хочет приобрести нападающего «Аталанты» Дувана Сапату.

    Неаполитанцы уже достигли соглашения с 28-летним футболистом и теперь ведут переговоры с клубом из Бергамо.

    «Наполи» предлагает «Аталанте» включить в сделку форварда Роберто Инглесе.

    • Сапата уже выступал за команду из Неаполя с 2013-го по 2018 год, проведя 54 матча и забив 14 голов.
    • В сезоне-2018/19 28-летний футболист записал на свой счет 28 мячей и восемь передач в 48-ми встречах.
    • Transfermarkt оценивает колумбийца в 35 миллионов евро.

    Источник: Sky Sport Italia

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