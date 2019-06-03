«Наполи» ведет переговоры с «Аталантой» по трансферу Сапаты и готов включить в сделку Инглесе

«Наполи» хочет приобрести нападающего «Аталанты» Дувана Сапату.
Неаполитанцы уже достигли соглашения с 28-летним футболистом и теперь ведут переговоры с клубом из Бергамо.
«Наполи» предлагает «Аталанте» включить в сделку форварда Роберто Инглесе.
- Сапата уже выступал за команду из Неаполя с 2013-го по 2018 год, проведя 54 матча и забив 14 голов.
- В сезоне-2018/19 28-летний футболист записал на свой счет 28 мячей и восемь передач в 48-ми встречах.
- Transfermarkt оценивает колумбийца в 35 миллионов евро.