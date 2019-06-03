«Наполи» ведет переговоры с «Аталантой» по трансферу Сапаты и готов включить в сделку Инглесе

«Наполи» хочет приобрести нападающего «Аталанты» Дувана Сапату.

Неаполитанцы уже достигли соглашения с 28-летним футболистом и теперь ведут переговоры с клубом из Бергамо.

«Наполи» предлагает «Аталанте» включить в сделку форварда Роберто Инглесе.