«Вечерний Ургант» пошутил по поводу выбежавшей в ЛЧ модели в купальнике, представив в таком же виде Глушакова, Дзюбу и Акинфеева

В вечернем развлекательном шоу «Вечерний Ургант» пошутили по поводу модели журнала Maxim Кинси Волански, которая во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0) выбежала на поле в купальнике.

В инстаграме шоу опубликовало фотографию, на которой в купальниках в виде клубной формы изображены полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, нападающий «Зенита» Артем Дзюба и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

«В финале Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике. За час на еe инстаграм подписались 300 тысяч человек, а после игры – 2,5 миллиона. Этот момент определенно добавил зрелищности всему матчу!

Российские футбольные клубы уже отреагировали на инцидент, взяв на вооружение идею с купальниками: в результате «Спартак», «Зенит» и ЦСКА представили свою новую форму на следующий сезон», – говорится в сообщении «Вечернего Урганта».

text text text 4 Июн 2019 в 1:56 PDT

Модель Maxim в купальнике выбежала на поле в финале Лиги чемпионов