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    «Вечерний Ургант» пошутил по поводу выбежавшей в ЛЧ модели в купальнике, представив в таком же виде Глушакова, Дзюбу и Акинфеева

    В вечернем развлекательном шоу «Вечерний Ургант» пошутили по поводу модели журнала Maxim Кинси Волански, которая во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0) выбежала на поле в купальнике.

    В инстаграме шоу опубликовало фотографию, на которой в купальниках в виде клубной формы изображены полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, нападающий «Зенита» Артем Дзюба и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

    «В финале Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике. За час на еe инстаграм подписались 300 тысяч человек, а после игры – 2,5 миллиона. Этот момент определенно добавил зрелищности всему матчу!

    Российские футбольные клубы уже отреагировали на инцидент, взяв на вооружение идею с купальниками: в результате «Спартак», «Зенит» и ЦСКА представили свою новую форму на следующий сезон», – говорится в сообщении «Вечернего Урганта».

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    Модель Maxim в купальнике выбежала на поле в финале Лиги чемпионов

    Источник: Инстаграм передачи «Вечерний Ургант»

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    Сегодня, 14:14
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +15312

      VVM1964 22 секунды назад

      Акинфеева можно на обложку журнала , остальные харями не вышли )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2595

      владимир миронов 30 минут назад

      Следующая станция палата № 6.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4655

      piligrim1986 44 минуты назад

      ну и себя было надо рядом тоже поставить, или ваня постеснялся?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6164

      KLIM777 46 минут назад

      за такое можно и в суд подать

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2595

      владимир миронов > KLIM777 29 минут назад

      Можно, но заяву не примут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      нБратишка 58 минут назад

      уровень соответствует гарикам из наша раша

      3
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      Рейтинг: -5245

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Жуткая пошлятина .

      2
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      Рейтинг: +351

      El_Chori 1 час назад

      Пи***ц, новость.

      3
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      Рейтинг: +4373

      BRO_football 1 час назад

      Ну, в таком виде их точно в европейский клуб возьмут.

      2
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      Рейтинг: +616

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Фотошоп, уровень « БОГ»...

      4
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      Рейтинг: +6127

      ufos73 1 час назад

      Ну все к Европе дозрели! )))

      4
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