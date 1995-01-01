«Ювентус» начал переговоры с «МЮ» и Райолой по трансферу Погба

С радостью был бы рад видеть Поля снова в составе Юве.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Ювентус» этим летом.
Как сообщает журналист Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо, туринцы начали переговоры с английским клубом и агентом 26-летнего футболиста Мино Райолой о трансфере француза. Скоро «Ювентус» сделает «МЮ» предложение.
«Юнайтед» в ближайшее время определится с будущим Погба.
- В минувшем сезоне Погба провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
- Контракт хавбека с манкунианцами рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
- Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.