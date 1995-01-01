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    «Ювентус» начал переговоры с «МЮ» и Райолой по трансферу Погба

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Ювентус» этим летом.

    Как сообщает журналист Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо, туринцы начали переговоры с английским клубом и агентом 26-летнего футболиста Мино Райолой о трансфере француза. Скоро «Ювентус» сделает «МЮ» предложение.

    «Юнайтед» в ближайшее время определится с будущим Погба.

    • В минувшем сезоне Погба провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт хавбека с манкунианцами рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
    • Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.

    Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии8
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      Рейтинг: +498

      Juve1897 1 час назад

      С радостью был бы рад видеть Поля снова в составе Юве.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1634

      Kulima 2 часа назад

      Надеюсь, все получится и больше я не увижу любителя причесок на олд траффорд

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +719

      Den Bull 2 часа назад

      Если удастся спихнуть за хорошую цену, то это будет отлично для МЮ!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2906

      dinar7777dinar 2 часа назад

      денюжка то есть ? эти журналисты орали ГВАРДИОЛА ГВАРДИОЛА ДЕ ЛИГТ ДЕ ЛИГТ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      orzy 2 часа назад

      Да скоро МЮ конец

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      GSmall 2 часа назад

      Надо перестать продавать игроков в Юве,иначе наступит монополия)

      0
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      Рейтинг: +12970

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Остановитесь! Нахера он нужен.

      0
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      Рейтинг: +140

      Avatar 2 2 часа назад

      "Молодцы" , продали за сотню - купили за две сотни

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