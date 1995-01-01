«Ювентус» начал переговоры с «МЮ» и Райолой по трансферу Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Ювентус» этим летом.

Как сообщает журналист Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо, туринцы начали переговоры с английским клубом и агентом 26-летнего футболиста Мино Райолой о трансфере француза. Скоро «Ювентус» сделает «МЮ» предложение.

«Юнайтед» в ближайшее время определится с будущим Погба.