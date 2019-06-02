Промес ответил согласием на вопрос болельщиков о желании вернуться в «Спартак»

Думаю , что такой игрок , как Промес , сейчас просто необходим Спартаку , даже когда у него что то не получалось , азарт никогда не гас и глаза горели , а именно этого сейчас и не хватает нынешнему Спартаку .
Форвард «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», ответил в инстаграме на опрос болельщиков московской команды о возвращении в Россию.
Пост с фотографией форварда был подписан: «Верите, что еще вернется?». Квинси Промес оставил комментарий на русском языке: «Да».
- Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- С прошлого сезона футболист выступает за «Севилью», за которую сыграл в 33 матчах и забил два мяча.
- Контракт голландца с испанской командой действует до 2023 года.