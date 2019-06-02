Промес ответил согласием на вопрос болельщиков о желании вернуться в «Спартак»

Форвард «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», ответил в инстаграме на опрос болельщиков московской команды о возвращении в Россию.

Пост с фотографией форварда был подписан: «Верите, что еще вернется?». Квинси Промес оставил комментарий на русском языке: «Да».

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

С прошлого сезона футболист выступает за «Севилью», за которую сыграл в 33 матчах и забил два мяча.

Контракт голландца с испанской командой действует до 2023 года.