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    Промес ответил согласием на вопрос болельщиков о желании вернуться в «Спартак»

    Форвард «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», ответил в инстаграме на опрос болельщиков московской команды о возвращении в Россию.

    Пост с фотографией форварда был подписан: «Верите, что еще вернется?». Квинси Промес оставил комментарий на русском языке: «Да».

    • Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • С прошлого сезона футболист выступает за «Севилью», за которую сыграл в 33 матчах и забил два мяча.
    • Контракт голландца с испанской командой действует до 2023 года.

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    Публикация от text (@spartak_redwhitenews)

    Источник: Инстаграм Spartak_redwhitenews

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии19
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      Рейтинг: +15312

      VVM1964 4 минуты назад

      Думаю , что такой игрок , как Промес , сейчас просто необходим Спартаку , даже когда у него что то не получалось , азарт никогда не гас и глаза горели , а именно этого сейчас и не хватает нынешнему Спартаку .

      0
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      Рейтинг: +4038

      Старикан 2 часа назад

      Желания болельщиков и игрока малова-то будет... да и Федун денег не даст - удавится!

      1
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      Рейтинг: +19485

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      Если вернется, будет хорошая связка с Айртоном - оба быстрые и юркие, смогут терзать защитников-пенсионеров на левом краю

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4655

      piligrim1986 2 часа назад

      мне кажется, даже он уже не поможет, хотя это реальный шанс для коняшкина прикрыть попу хоть как-то

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12970

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Дважды вступить можно только в стоячую воду. Спартак с Глушаковым сейчас как раз являет болото. Давай, Антонио, разгони течение!

      2
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      Рейтинг: +51

      нБратишка 2 часа назад

      хорошие игроки плюс для РФПЛ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17472

      oyabun 2 часа назад

      Вроде с обеих сторон есть взаимопонимание и согласие. Со стороны игрока и болельщиков, по крайней мере. Но руководители клубов могут и не договориться по финансовому вопросу.

      3
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      Рейтинг: +6164

      KLIM777 > oyabun 2 часа назад

      это вы себе накрутили)) договоренность между болельщиками и игроком))

      это всего лишь воспоминание прошлого и не более)

      0
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      Рейтинг: +2611

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      А часто ли у возвращенцев получалось?

      0
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      Рейтинг: +4439

      батог > Дядя Серёжа 12 минут назад

      Вагнер в ЦСКА.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +647

      Борат 3 часа назад

      глушаков будет рад и истопит баньку по-чёрному !!!

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      Рейтинг: +759

      movie 3 часа назад

      Нам осталось только 20 евролямов собрать

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      Рейтинг: +4439

      батог > movie 11 минут назад

      Его надо не покупать, а брать в аренду и Севилья вроде бы согласна !

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