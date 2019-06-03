Платини: «Месси – главный претендент на «Золотой мяч»

Экс-президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о фаворите в борьбе за «Золотой мяч».

«Считаю, что Лионель Месси – главный претендент. Сразу после него идет Криштиану Роналду. Но еще предстоят несколько важных турниров. Месси по прошлому сезону на порядок выше всех по уровню игры.

Мбаппе? Он может стать преемником Месси и Роналду. Он напоминает мне Роналдо. У него есть все данные, чтобы добиться успеха. Это лучший французский футболист», – заявил Платини.