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    Платини: «Месси – главный претендент на «Золотой мяч»

    Экс-президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о фаворите в борьбе за «Золотой мяч».

    «Считаю, что Лионель Месси – главный претендент. Сразу после него идет Криштиану Роналду. Но еще предстоят несколько важных турниров. Месси по прошлому сезону на порядок выше всех по уровню игры.

    Мбаппе? Он может стать преемником Месси и Роналду. Он напоминает мне Роналдо. У него есть все данные, чтобы добиться успеха. Это лучший французский футболист», – заявил Платини.

    • По итогам сезона-2018/19 Месси стал обладателем «Золотой бутсы», а также лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
    • Мбаппе выиграл бомбардирскую гонку во Франции.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +397

      УхоГорлоНос 33 минуты назад

      Ван Дейк гений защиты.
      Он своим выступлением заслужил зм

      0
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      Рейтинг: +87

      Ronko 1 час назад

      Объясните по каким таким критериям...

      0
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      Рейтинг: +586

      petr69 3 часа назад

      И ни чем Месси не впечатлил. Предстоящий турнир подтвердит это

      0
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      Рейтинг: +338

      Аденн 5 часов назад

      Справедливо. Месси однозначно лучший.

      1
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      Рейтинг: +759

      Derzkiy1 5 часов назад

      Ван Дейк однозначно ! Месси с Кришом забрали уже достаточно ЗМ ))) золотую бутсу уже заслужил Лео не более

      2
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      Рейтинг: +2901

      ivan-football-fan 6 часов назад

      Ван Дейк!..Причём...ОДНОЗНАЧНО!
      Конечно же, голландец не забивает ТАКИЕ как Месси, голы со штрафных и не обводит ТАК, как Месси игроков соперника....Но, ведь, и Месси, ТАК КАК ВАН ДЕЙК, не отсанавливает атаки противника..Даже тогда, когда в них (в ататках)участвует ...сам МЕСИИ!)))) Интере сно, кстати, а кто-то подсчитал, сколько ПРЯМЫХ ЕДИНОБОРСТВ Ван Дейк выиграл именно у Месси?))))
      Кроме того, мы имеем великолепный случай выбрать, даже, НЕ МЕЖДУ ИГРОКАМИ, а между взглядами на ИГРУ: и...если, всё-таки, признавать и ...ПОНИМАТЬ, что футбол - игра коллективная, то, как это не будет печальным для поклонников, "великолепие", ЗНАЧЕНИЕ И ВКЛАД МЕССИ резко падают...
      Он ЛИЧНО - неподражаем в каждой игре и ,объективно, уже много лет остайтся ИНДИВИДУАЛЬНО самым ярким футболистом в мире...Но... даже он не в состоянии обеспечитьрезультат КОМАНДЫ!
      Победы в турнирах клуба или сборной - ВСЕГДА РЕЗУЛЬТАТ КОЛЛЕКТИВНЫХ УСИЛИЙ! Может быть и не вина Месси, а его беда, что он "тянет", практически, в одиночку...В Барсе больше нет ни Хави, ни Иньесты...
      А, вот, ВАН ДЕЙК В ЭТОМ АСПЕКТЕ, - БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР годового рейтинга!
      Он поднял уровеь ИСКУССТВА и РОЛЬ защитника на невероятную высоту!
      даже , сидя у экрана ТВ, я чувствовал увереннсть в том, что Ван Дейк НЕ ПРОПУСТИТ НИКОГО К ВОРОТАМ!
      Представляю, как он развязал руки (НОГИ?) всем остальным в Ливерпуле для атакующей игры БЕЗ ОГЛЯДКИ НА СВОИ ВОРОТА!
      Вот это - ВКЛАД В КОМАНДНУЮ ИГРУ И ПОБЕДУ!
      Мы в каждй игре видим гениальные обводки, отдельные голы и пасы лично Месси...но Барса , КАК КОМАНДА, забивает мало и пропускает много для того, чтобы стать лучшей в самых важных турнирах...

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      Рейтинг: +1672

      I_R_O_N_M_A_N 7 часов назад

      Вот мне интересно за какие такие заслуги Месси должен получить ЗМ в этом году?
      За наибольшее количество голов?- дак он за это получил золотую бутсу...
      Че он выиграл - чемпионат?- дак много кто выиграл национальный чемпионат - вот Дзюба в этом сезоне имеет столько же трофеев...)))
      Да и победа в Испании больше из-за беспомощности Реала в этом сезоне - не более...
      Так что я абсолютно не вижу за что Месси должны дать ЗМ в этом году, на самом деле пока что какого-то претендента особо и нет...
      Может быть Ван Дайк - давненько центр-дэфы ЗМ не выигрывали...

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      Рейтинг: +2901

      ivan-football-fan > I_R_O_N_M_A_N 6 часов назад

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