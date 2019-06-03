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    Жена Новосельцева: «Ивану в «Зените» было некомфортно. Он не общался ни с футболистами, ни с тренерами»

    Жена защитника «Зенита» Ивана Новосельцева Катерина Кейру рассказала, что футболист не захотел бороться за место в петербургском клубе после перехода из «Ростова». По словам девушки, он чувствовал себя некомфортно в команде.

    – Когда начались ваши отношения, карьера Ивана резко пошла в гору.

    – В этом и была наша цель. Ради него я сама ушла из баскетбола. Да и все окружение, родители, друзья жили по принципу «лишь бы Ване было хорошо». При этом он, например, не хотел переходить в «Ростов». Пришлось его уговаривать. Объясняла, что это мой родной город, тут моя семья, моя мама. И главное, убеждала, что такую возможность нельзя упускать, ведь тебя зовет сам Бердыев! Агенты предлагали и другой вариант, но в итоге Ваня все же выбрал «Ростов».

    – А после оказался в «Зените»…

    – И тут пошли странности. Надо понимать, что «Зенит» – это топ-клуб. И там другой подход к работе. Бердыев славится тем, что у него в командах нет суперзвезд, но он умеет каждому найти место, у каждого раскрыть лучшие стороны, и это сильно помогает спортсмену. Однако в Питере уже было нельзя надеяться на тренера и партнеров. Там собраны топ-игроки, все – очень амбициозные и талантливые. И там надо быть личностью. Стараться проявлять себя. Выгрызать себе место в основе.

    Я верила в мужа. Верила в том, что он сможет раскрыться. Но вместо этого на Ваню посыпались травмы… Одна, другая, третья. При том, что он физически – очень крепкий парень. И никогда больших проблем в плане здоровья не имел. Сначала думала, что просто не везет. А потом поняла, что в случае с Ваней это не совпадение. Пробежал в лeгком темпе 100 метров – и вдруг потянул мышцу. И это не единичный случай. Но это непозволительная роскошь для профессионального спортсмена в ответственный период борьбы за место в составе.

    – И в чем была причина?

    – Да просто Ване было некомфортно в команде. Он не дружил ни с кем из игроков. Не общался ни с футболистами, ни с тренерами, ни с Мирчей Луческу (тогдашним главный тренером «Зенита»). Ему было приятнее находиться рядом с врачами, с медицинским штабом команды. Вместо того, чтобы стараться доказывать, что ты лучший и достоин места в основе, ему было проще списать все на травмы и сидеть на скамейке. Фактически, он не был готов к переходу в топ-клуб. В первую очередь, психологически. Ваня думал, что все его полюбят за так. Просто потому, что он – хороший парень. Но хороший парень – это не профессия…

    – Болельщики тогда, помнится, стали над ним посмеиваться.

    – И, разумеется, критиковать. А он весь этот негатив стал переносить на меня. Будто это я виновата! Я старалась ему объяснить, что надо упорно работать. Надо стараться проявить себя. И что ни в коем случае нельзя переходить в дубль. Лучше тогда найти другую команду. Ждала поддержки от его родителей. Но, когда мы к ним приезжали, знаете, что они говорили? «Ваня, сиди и не рыпайся».

    – Мол, бабки капают?

    – Вот-вот! Вы говорите, будто сами все слышали. Так все и было. «Сиди, сынок, не дергайся. Бабки капают, все хорошо». И Ваня их слушал. Перевод в дубль его не пугал. Он мыслил иначе: «Побуду во второй команде, зато зарплата хорошая». А я не понимала: куда же делись все его амбиции, о которых он мне изначально рассказывал?

    • Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2016 года за 5 миллионов евро.
    • В январе 2018 года петербуржцы отдали его в полугодичную аренду тульскому «Арсеналу». Первую часть сезона-2018/19 футболист провел в аренде в «Анжи», вторую – в «Ростове».
    • Всего Новосельцев провел за «Зенит» девять матчей во всех турнирах.

    Жена Новосельцева: «Муж болел против сборной России на ЧМ-2018»

    Источник: «Советский спорт»

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    03.06.2019 14:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3869

      Агасфер 6 часов назад

      Она его за деньги полюбила,
      он он её-что выбрала дебила.

      0
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      Рейтинг: +1016

      general.lizyukov 7 часов назад

      Да Ваня просто слабенький игрок, который не потянул нагрузок топ-клуба и никто не стал ему сопельки подтирать!

      Каждый раз, когда слышу, что ПРОФЕССИОНАЛ что-то не может сделать из того, что является частью его ПРОФЕССИИ - меня колотит. Тебе за это деньги платят, а ты выкобениваешься. Нахер с пляжа, сиди, семки лузгай.

      1
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      Рейтинг: +67

      olmok 8 часов назад

      он видимо был сам по себе если даже тренеров ни во что не ставил

      0
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      Рейтинг: +4764

      Сильвербой 8 часов назад

      Ну естественно, он не играл не потому что он ху...вый футболист, а потому что ему не комфортно было!!!

      0
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      Рейтинг: +70

      GSmall 9 часов назад

      У меня только один вопрос.Какого хрена эта красотка выбрала козла?

      0
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      Рейтинг: +3869

      Агасфер > GSmall 6 часов назад

      Любовь к деньгам зла,полюбишь и козла.Даже если он стал "балтийским львом".

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      Рейтинг: +1841

      Павелий 9 часов назад

      Он понимал, что с его объёмным крупом брали с одной целью - прогревать лавку теплолюбивым аргентинцам.

      0
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      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV 9 часов назад

      получил что хотел, ну т.е бабло

      0
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      Рейтинг: +343

      Аденн 10 часов назад

      зенит поп-клуп, и по ходу там многим не комфортно, но жажда халявного бабла перевешивает всё.

      2
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      Рейтинг: +4903

      prezent2017 10 часов назад

      Вместо того, чтобы стараться доказывать, что ты лучший и достоин места в основе, ему было проще списать все на травмы и сидеть на скамейке.
      --------------
      Потому он не общался ни с футболистами, ни с тренерами. Пахло от него карболкой еще чем-то вроде гов-ца. Никто мараться не хотел.

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