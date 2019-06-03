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    Элмас перейдет из «Фенербахче» в «Атлетико» за 14 миллионов. Хавбеком интересуется «Зенит»

    Полузащитник «Фенербахче» Эльйиф Эльмас может продолжить карьеру в «Атлетико».

    По информации Fanatik, на этой неделе представители мадридцев прибудут в Турцию для заключения контракта с 19-летним футболистом.

    Трансфер македонца обойдется испанскому клубу в 14 миллионов евро.

    В начале мая СМИ сообщили, что «Зенит» сделал стамбульцам предложение по хавбеку в размере 6 миллионов евро. Также игроком интересуется «Интер».

    • Эльмаc перешел в «Фенербахче» из «Работничков» летом 2017 года за 180 тысяч евро.
    • В сезоне-2018/19 полузащитник провел за клуб из Стамбула 40 матчей и забил четыре гола.

    Источник: Fanatik

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    03.06.2019 14:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4764

      Сильвербой 8 часов назад

      Ему еще не за 30, как им может интересоваться Зенит!!!???

      0
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      Рейтинг: +4903

      prezent2017 9 часов назад

      Больше 6 лямов не давать!

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