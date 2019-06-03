Элмас перейдет из «Фенербахче» в «Атлетико» за 14 миллионов. Хавбеком интересуется «Зенит»

Ему еще не за 30, как им может интересоваться Зенит!!!???
Полузащитник «Фенербахче» Эльйиф Эльмас может продолжить карьеру в «Атлетико».
По информации Fanatik, на этой неделе представители мадридцев прибудут в Турцию для заключения контракта с 19-летним футболистом.
Трансфер македонца обойдется испанскому клубу в 14 миллионов евро.
В начале мая СМИ сообщили, что «Зенит» сделал стамбульцам предложение по хавбеку в размере 6 миллионов евро. Также игроком интересуется «Интер».
- Эльмаc перешел в «Фенербахче» из «Работничков» летом 2017 года за 180 тысяч евро.
- В сезоне-2018/19 полузащитник провел за клуб из Стамбула 40 матчей и забил четыре гола.