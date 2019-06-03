Элмас перейдет из «Фенербахче» в «Атлетико» за 14 миллионов. Хавбеком интересуется «Зенит»

Полузащитник «Фенербахче» Эльйиф Эльмас может продолжить карьеру в «Атлетико».

По информации Fanatik, на этой неделе представители мадридцев прибудут в Турцию для заключения контракта с 19-летним футболистом.

Трансфер македонца обойдется испанскому клубу в 14 миллионов евро.

В начале мая СМИ сообщили, что «Зенит» сделал стамбульцам предложение по хавбеку в размере 6 миллионов евро. Также игроком интересуется «Интер».