Камерунский хавбек «Анжи» Ондуа: «Хочу играть за сборную России. В этой стране есть что-то особенное»

Полузащитник «Анжи» Гаэль Ондуа признался, что мечтает выступать за сборную России.

23-летний камерунец – воспитанник «Локомотива». Выступал за молодежную команду ЦСКА.

Также в своей карьере играл за датский «Вайле» и луганскую «Зарю».

«В России я пока что считаюсь легионером. Но совсем скоро, через пару месяцев, я должен получить гражданство. Раньше, еще в школе «Локомотива», мне с этим должны были помочь, но после перехода в ЦСКА все закончилось. Теперь сам оформляю все бумаги, сдаю экзамены. Поверьте, после домашних заданий в школе «Локомотива», когда я не понимал по-русски ни слова, это очень легко. Ха-ха!

Мне тяжело принять решение, столько лет прожил в России. Мне здесь все нравится: люди, культура, обстановка. В этой стране есть что-то особенное. А как будет в сборной Камеруна, не знаю.

Хочу играть за сборную России. Может, я не прав, но это было и мечтой моего первого тренера в школе «Локомотива», – сказал Ондуа.

В минувшем сезоне Ондуа провел за «Анжи» 27 матчей.