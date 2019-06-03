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    Камерунский хавбек «Анжи» Ондуа: «Хочу играть за сборную России. В этой стране есть что-то особенное»

    Полузащитник «Анжи» Гаэль Ондуа признался, что мечтает выступать за сборную России.

    23-летний камерунец – воспитанник «Локомотива». Выступал за молодежную команду ЦСКА.

    Также в своей карьере играл за датский «Вайле» и луганскую «Зарю».

    «В России я пока что считаюсь легионером. Но совсем скоро, через пару месяцев, я должен получить гражданство. Раньше, еще в школе «Локомотива», мне с этим должны были помочь, но после перехода в ЦСКА все закончилось. Теперь сам оформляю все бумаги, сдаю экзамены. Поверьте, после домашних заданий в школе «Локомотива», когда я не понимал по-русски ни слова, это очень легко. Ха-ха!

    Мне тяжело принять решение, столько лет прожил в России. Мне здесь все нравится: люди, культура, обстановка. В этой стране есть что-то особенное. А как будет в сборной Камеруна, не знаю.

    Хочу играть за сборную России. Может, я не прав, но это было и мечтой моего первого тренера в школе «Локомотива», – сказал Ондуа.

    В минувшем сезоне Ондуа провел за «Анжи» 27 матчей.

    Источник: Sport24

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    03.06.2019 13:43
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +67

      olmok 8 часов назад

      все сюда хотят

      0
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      Рейтинг: +2532

      Yev 9 часов назад

      да, да НЕФТЬ

      0
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      Рейтинг: +89

      RJM555 9 часов назад

      Скоро китайцы поправу попросятся в сборную России......мать иху.

      0
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      Рейтинг: +4903

      prezent2017 10 часов назад

      С лысым кером в сборной все возможно.

      1
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      Рейтинг: +3704

      3a zenit 10 часов назад

      заслужи право играть за сборную и играй

      0
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      Рейтинг: +373

      OBOLEV 11 часов назад

      Если хочет то пусть играет ) У Франции Германии и Голландии очень много таких ребят. Фернандес каши не испортил на ЧМ. Единственное требование к таким игрокам, это знание языка.

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      Рейтинг: +6625

      parevg 12 часов назад

      Купи плейстейшн и играй, мартыхай хренов

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      Рейтинг: +277

      Boeung777 12 часов назад

      Ещё один новоиспеченный россиянин. Куда ж без него.

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