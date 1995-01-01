Мбаппе получил травму и может пропустить ближайший матч сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался во время товарищеского матча против Боливии.

20-летнего футболиста заменили в перерыве из-за повреждения голеностопа.

Травма форварда не носит серьезного характера, однако его участие в ближайшем матче национальной команды находится под вопросом.