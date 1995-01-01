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    Мбаппе получил травму и может пропустить ближайший матч сборной Франции

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался во время товарищеского матча против Боливии.

    20-летнего футболиста заменили в перерыве из-за повреждения голеностопа.

    Травма форварда не носит серьезного характера, однако его участие в ближайшем матче национальной команды находится под вопросом.

    • В субботу, 8 июня, сборная Франции в гостях сыграет с Турцией в рамках отбора Евро-2020.
    • После двух туров французы и турки делят первое место в группе квалификации, имея по шесть набранных очков.

    Источник: Goal.com

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