«Урал» собирается продлить контракт с Погребняком до 2020 года

Президент «Урала» Григорий Иванов анонсировал продление контракта с нападающим Павлом Погребняком.

– Погребняк остается в «Урале»?

– Мы приняли по нему решение. Хотим, чтобы Паша продолжил играть за нас. Он нам помог, особенно весной. Намерены продлить с ним контракт.

– На один сезон?

– В таком возрасте долгосрочных соглашений уже не заключают. Конечно, на сезон. Да он и сам это понимает.

– Погребняк готов переподписать соглашение?

– Да, он готов. Остались детали.