«Урал» собирается продлить контракт с Погребняком до 2020 года

Погребняк махнет стариной и станет лучшим бомбардиром РПЛ. Вот увидите.
Президент «Урала» Григорий Иванов анонсировал продление контракта с нападающим Павлом Погребняком.
– Погребняк остается в «Урале»?
– Мы приняли по нему решение. Хотим, чтобы Паша продолжил играть за нас. Он нам помог, особенно весной. Намерены продлить с ним контракт.
– На один сезон?
– В таком возрасте долгосрочных соглашений уже не заключают. Конечно, на сезон. Да он и сам это понимает.
– Погребняк готов переподписать соглашение?
– Да, он готов. Остались детали.
- Действующий контракт между клубом и футболистом истекает 30 июня.
- Погребняк перешел в «Урал» в августе прошлого года, сыграл 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.