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    «Урал» собирается продлить контракт с Погребняком до 2020 года

    Президент «Урала» Григорий Иванов анонсировал продление контракта с нападающим Павлом Погребняком.

    Погребняк остается в «Урале»?

    – Мы приняли по нему решение. Хотим, чтобы Паша продолжил играть за нас. Он нам помог, особенно весной. Намерены продлить с ним контракт.

    – На один сезон?

    – В таком возрасте долгосрочных соглашений уже не заключают. Конечно, на сезон. Да он и сам это понимает.

    – Погребняк готов переподписать соглашение?

    – Да, он готов. Остались детали.

    • Действующий контракт между клубом и футболистом истекает 30 июня.
    • Погребняк перешел в «Урал» в августе прошлого года, сыграл 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +353

      Muboraksho 16 минут назад

      Погребняк махнет стариной и станет лучшим бомбардиром РПЛ. Вот увидите.

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