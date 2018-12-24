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    БАТЭ объявил об уходе Глеба

    Полузащитник Александр Глеб покинул БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.

    Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

    «От лица всех, кто любит и поддерживает БАТЭ, благодарим Александра Глеба за вклад в достижения «желто-синих», желаем успехов в дальнейшей трудовой деятельности! И будем очень рады, если в будущем этот титулованный спортсмен и прекрасный человек вольется в структуру нашего клуба уже в новом качестве!» – говорится в заявлении борисовского клуба.

    • На протяжении карьеры 38-летний Глеб пять раз выступал за БАТЭ – в сезонах 1999/00, 2012/13, 2015, 2016, 2018/19.
    • В сумме хавбек провел 124 матча, забил восемь голов и сделал 18 результативных передач.

    Источник: Официальный сайт БАТЭ

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    Сегодня, 08:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3864

      Агасфер 2 часа назад

      Гончар его тащит себе в помощники,Гинер думает.

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