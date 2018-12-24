БАТЭ объявил об уходе Глеба

Полузащитник Александр Глеб покинул БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«От лица всех, кто любит и поддерживает БАТЭ, благодарим Александра Глеба за вклад в достижения «желто-синих», желаем успехов в дальнейшей трудовой деятельности! И будем очень рады, если в будущем этот титулованный спортсмен и прекрасный человек вольется в структуру нашего клуба уже в новом качестве!» – говорится в заявлении борисовского клуба.