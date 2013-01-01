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    Football Italia: четыре игрока «Реала» могут летом перейти в «Наполи»

    «Наполи» хочет усилиться во время летнего трансферного окна игроками, на которых не рассчитывает тренерский штаб «Реала».

    Как сообщает Football Italia, итальянский клуб готов подписать защитников Начо и Тео Эрнандеса, а также хавбеков Маркоса Льоренте и Даниэля Себальоса.

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис планирует воспользоваться хорошими отношениями с руководством «Реала», чтобы договориться о трансферах этих футболистов.

    Кроме того, важную роль в переговорах может сыграть главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти, который с 2013 по 2015 год возглавлял мадридскую команду.

    Transfermarkt оценивает Эрнандеса и Льоренте в 15 миллионов евро каждого, Начо – в 30 миллионов, Себальоса – в 20 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +349

      OBOLEV 2 часа назад

      Похожий финт уже был ) Но думаю в этот раз не сработает. По отдельности Реал сможет больше получить.

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      Рейтинг: +7107

      Cules2013 2 часа назад

      Решили оптом закупиться?) Интересный вариант - можно, условно, за 100 млн их купить, все молодые и будут костяком команды на ближайшие годы. Разумно, если выгорит. В Наполи уже молодёжь испанская хорошо себя проявляла. Да и не только молодёжь. Это лучше, чем взять одного за 100 и он не заиграет.

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