Football Italia: четыре игрока «Реала» могут летом перейти в «Наполи»

Похожий финт уже был ) Но думаю в этот раз не сработает. По отдельности Реал сможет больше получить.
«Наполи» хочет усилиться во время летнего трансферного окна игроками, на которых не рассчитывает тренерский штаб «Реала».
Как сообщает Football Italia, итальянский клуб готов подписать защитников Начо и Тео Эрнандеса, а также хавбеков Маркоса Льоренте и Даниэля Себальоса.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис планирует воспользоваться хорошими отношениями с руководством «Реала», чтобы договориться о трансферах этих футболистов.
Кроме того, важную роль в переговорах может сыграть главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти, который с 2013 по 2015 год возглавлял мадридскую команду.
Transfermarkt оценивает Эрнандеса и Льоренте в 15 миллионов евро каждого, Начо – в 30 миллионов, Себальоса – в 20 миллионов.