Football Italia: четыре игрока «Реала» могут летом перейти в «Наполи»

«Наполи» хочет усилиться во время летнего трансферного окна игроками, на которых не рассчитывает тренерский штаб «Реала».

Как сообщает Football Italia, итальянский клуб готов подписать защитников Начо и Тео Эрнандеса, а также хавбеков Маркоса Льоренте и Даниэля Себальоса.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис планирует воспользоваться хорошими отношениями с руководством «Реала», чтобы договориться о трансферах этих футболистов.

Кроме того, важную роль в переговорах может сыграть главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти, который с 2013 по 2015 год возглавлял мадридскую команду.

Transfermarkt оценивает Эрнандеса и Льоренте в 15 миллионов евро каждого, Начо – в 30 миллионов, Себальоса – в 20 миллионов.