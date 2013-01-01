Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    «Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом

    «Ливерпуль» хочет продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает Sky Sports. Текущее соглашение истекает в 2022 году. Компания Fenway Sports Group (владелец клуба) планирует подписать новое соглашение с Клоппом.

    В прошедшем сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и финишировал вторым в АПЛ с рекордными для клуба 97 очками.

    «Когда игроки вчера подбрасывали Юргена в воздух после нашей победы, они выразили то, что знают все фанаты «Ливерпуля» – Юргена любят все, кто любит футбол. Он великолепный тренер, но также важно то, что он скромный и заботливый человек, который счастлив сегодня, потому что знает, что значил вчерашний день для наших болельщиков», – сказал председатель правления FSG Том Вернер.

    Мир реагирует на победу «Ливерпуля» в финале ЛЧ

    Над этим видео не стыдно плакать: Хендерсон обнял отца, который болел раком

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:30
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      AndreiCh_86 33 минуты назад

      Что значит «может»?!
      Вы имели ввиду, его умоляют остаться?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +995

      омск55 1 час назад

      Ливерпуль без Клоппа никто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      olmok 2 часа назад

      а если смысл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Mr Abdullaev 3 часа назад

      Может ? Да они и глазом не моргнут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      LMI 3 часа назад

      «Ливерпуль» МОЖЕТ продлить ....
      ____________________
      Смешной и нелепый заголовок

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7107

      Cules2013 > LMI 2 часа назад

      Абсолютно правильный заголовок. Это все сейчас на эйфории от победы в ЛЧ будут превозносить Клоппа. А что скажете, если в следующее 2 сезона у него опять будет 0 трофеев. С ним точно продлят тогда сотрудничество? Рано шапкозакидательством заниматься. Лично я глубоко сомневаюсь, что Ливерпуль в следующем году выиграет ЛЧ или АПЛ. Может Кубок Англии - да, но не более.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      Muboraksho > Cules2013 2 часа назад

      Да. В этом году они изрядно поработали и устали. Такая усталость не проходит за один два года. Нужны будут новые игроки и новые мотивы. Лестер тому пример.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      OBOLEV > Cules2013 2 часа назад

      Все зависит от усилений. В каждой линии нужен хотя бы один исполнитель. И тогда можно будет побороться с Сити.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      OBOLEV > Muboraksho 2 часа назад

      У Лестора состав 3 копейки стоил. И гранды буксовали. Считаю сравнение не совсем правильным

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      LMI > Cules2013 2 часа назад

      И я сомневаюсь. Я например еще зимой этого года писал - Ливерпуль не будет чемпионом Англии. Ну и что из этого? Однако Клопп правильный тренер с правильным мышлением и действиями. И он точно будет двигать Ливерпуль вперед еще какое-то время. Поэтому продлевать его нужно И нужно верить в успех и его и его команды.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +383

      LMI > Cules2013 1 час назад

      Приоритетной задачей компании Fenway Sports Group, владеющей "Ливерпулем", является продление контракта с Юргеном Клоппом. Об этом стало известно изданию The Guardian.
      ___________________________
      Вот иная интерпретация данной новости

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      Muboraksho > OBOLEV 34 минуты назад

      Конечно нельзя было сравнивать Лестер с Ливерпульем. Две абсолютно разные возможности в плане финансов. Ливерпуль может себе позволит обновит состав сильными игроками а Лестер только может помечтать об таких игроках как Салах и Мане...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77120
    #4
    zigbert
    71287
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru