«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, сообщает Sky Sports. Текущее соглашение истекает в 2022 году. Компания Fenway Sports Group (владелец клуба) планирует подписать новое соглашение с Клоппом.

В прошедшем сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и финишировал вторым в АПЛ с рекордными для клуба 97 очками.

«Когда игроки вчера подбрасывали Юргена в воздух после нашей победы, они выразили то, что знают все фанаты «Ливерпуля» – Юргена любят все, кто любит футбол. Он великолепный тренер, но также важно то, что он скромный и заботливый человек, который счастлив сегодня, потому что знает, что значил вчерашний день для наших болельщиков», – сказал председатель правления FSG Том Вернер.

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