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    Дмитрий Черышев – о своем удалении: «Игрок был рядом со мной, я его притормозил немного. Приношу свои извинения»

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал результат ответного стыкового матча за право участия в РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

    • Арбитр матча удалил Черышева в концовке первого тайма.
    • Тренер помешал защитнику Виталию Денисову ввести мяч в игру из аута.

    «Мы попробовали силы в игре против команды премьер-лиги. Ребята хорошо показали себя в двух играх. Они показали уровень, характер, агрессию. Это очень важно и хорошо.

    Поздравляю «Крылья Советов» с тем, что они остались в РПЛ. А своих игроков поздравляю за ту самоотдачу и работу, которую они проделывали с нами на протяжении всего сезона, чтобы двигаться дальше. В эпизоде с удалением я чуть-чуть придержал Денисова. Приношу свои извинения. Сорвал такую контратаку! Если честно, то я неправильно поступил. Но игрок был рядом со мной, поэтому я его притормозил немного.

    Поздравляю своих игроков. У нас было много потерь в конце сезона. Постоянно думали, кого поставить в защиту. В первом тайме заменили Абрамова, а думали, что он уже готов. Он много пропустил, ему не хватило сил. А нам не хватило класса в каких-то моментах. Ребята молодцы. Отработали весь сезон, прислушивались. Мы росли, они прогрессировали. Игра показала, что у «Нижнего Новгорода» есть характер. Эта команда может решать определенные задачи. Поздравляю пацанов с той работой, которую они проделал», – сказал Черышев.

    Конец сезона в РПЛ: скандалы и странности в стыках, слухи о расширении лиги

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 00:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +87

      RJM555 32 минуты назад

      Не к лицу гл тренеру такие штучки делать а то можно и ответку получить и облажаться......и это не первый раз.

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