Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат ответного стыкового матча с «Нижним Новгородом» (0:1). «Крылья» по итогам двух матчей остались в РПЛ.

«Хорошо, что сохранили место в РПЛ. Очень странная игра, если смотреть на то, сколько моментов мы создали. Очень нервничали. Футбол еще раз показал, что нельзя думать, будто все закончено, поэтому надо играть до последней минуты. В первом тайме у нас было много моментов, но мы не забили. У соперника вообще не было моментов, но наша команда пропустила», – сказал Божович.

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