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    Божович – о матче с «Нижним Новгородом»: «У соперника вообще не было моментов, но наша команда пропустила»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат ответного стыкового матча с «Нижним Новгородом» (0:1). «Крылья» по итогам двух матчей остались в РПЛ.

    «Хорошо, что сохранили место в РПЛ. Очень странная игра, если смотреть на то, сколько моментов мы создали. Очень нервничали. Футбол еще раз показал, что нельзя думать, будто все закончено, поэтому надо играть до последней минуты. В первом тайме у нас было много моментов, но мы не забили. У соперника вообще не было моментов, но наша команда пропустила», – сказал Божович.

    Конец сезона в РПЛ: скандалы и странности в стыках, слухи о расширении лиги

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.06.2019 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4815

      prezent2017 11 часов назад

      Ты чёто делай, Монтенегра, хватит деньги за пустую болтовню получать! Команда не играет...

      1
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      Рейтинг: +353

      Muboraksho > prezent2017 26 минут назад

      Вот именно.

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