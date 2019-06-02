Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопросы о контрактах полузащитников Дмитрия Тарасова и Владислава Игнатьева, а также о возможном трансфере хавбека «Ростова» Александра Гацкана.

– Будет ли продлен контракт с Тарасовым?

– Как только продлим – сразу сообщим. Что мы с вами одно и то же… Сделаем сделку, договоримся о чем-то, или, наоборот, не договоримся – тогда сообщим.

– Действительно ли уведомили Игнатьева, что не будете продлевать с ним контракт на тех условиях, которые у него есть сейчас?

– Без комментариев.

– «Локомотив» заинтересован в подписании полузащитника «Ростова» Александра Гацкана?

– Без комментариев. В трансферное окно – молчок. Сделаем дело – тогда будем рассказывать.