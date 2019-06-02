Смешно!!! Гацкан из Ростова даже в Барселону не пойдет.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопросы о контрактах полузащитников Дмитрия Тарасова и Владислава Игнатьева, а также о возможном трансфере хавбека «Ростова» Александра Гацкана.
– Будет ли продлен контракт с Тарасовым?
– Как только продлим – сразу сообщим. Что мы с вами одно и то же… Сделаем сделку, договоримся о чем-то, или, наоборот, не договоримся – тогда сообщим.
– Действительно ли уведомили Игнатьева, что не будете продлевать с ним контракт на тех условиях, которые у него есть сейчас?
– Без комментариев.
– «Локомотив» заинтересован в подписании полузащитника «Ростова» Александра Гацкана?
– Без комментариев. В трансферное окно – молчок. Сделаем дело – тогда будем рассказывать.
- В сезоне-2018/19 Тарасов провел за «Локомотив» 9 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
- Гацкан провел за «Ростов» 24 игры в Премьер-лиге и забил один гол.
- Игнатьев сыграл 26 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
- По информации Transfermarkt, контракты всех троих футболистов со своими клубами истекают 30 июня.