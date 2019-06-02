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    Гендиректор «Локомотива» – о возможном трансфере Гацкана: «Без комментариев. В трансферное окно – молчок»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопросы о контрактах полузащитников Дмитрия Тарасова и Владислава Игнатьева, а также о возможном трансфере хавбека «Ростова» Александра Гацкана.

    – Будет ли продлен контракт с Тарасовым?

    – Как только продлим – сразу сообщим. Что мы с вами одно и то же… Сделаем сделку, договоримся о чем-то, или, наоборот, не договоримся – тогда сообщим.

    – Действительно ли уведомили Игнатьева, что не будете продлевать с ним контракт на тех условиях, которые у него есть сейчас?

    – Без комментариев.

    – «Локомотив» заинтересован в подписании полузащитника «Ростова» Александра Гацкана?

    – Без комментариев. В трансферное окно – молчок. Сделаем дело – тогда будем рассказывать.

    • В сезоне-2018/19 Тарасов провел за «Локомотив» 9 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
    • Гацкан провел за «Ростов» 24 игры в Премьер-лиге и забил один гол.
    • Игнатьев сыграл 26 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
    • По информации Transfermarkt, контракты всех троих футболистов со своими клубами истекают 30 июня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2019 21:00
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2688

      vgarakh 38 минут назад

      Смешно!!! Гацкан из Ростова даже в Барселону не пойдет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4815

      prezent2017 11 часов назад

      Была у локов баба, потом непонятный Геркус, сейчас тёмный грузин... И с этим багажом в ЛЧ?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +170

      dik_fransis 13 часов назад

      ему играть осталось всего ничего и поменять ростов на падлыча-хрен вам!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +170

      dik_fransis 13 часов назад

      да вы совсем больные-что б гацкан за паровозов играл!!!!!

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