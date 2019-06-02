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    Хендерсон: «Я говорил, что «Сити» выиграет не один, а два или три трофея. Это то, к чему мы стремимся»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджан Хендерсон после победы в Лиге чемпионов высказался о соперничестве с «Манчестер Сити».

    «Показывать желание, улучшать игру, хотеть больше трофеев – это то, что мы должны делать.

    До этого матча я говорил, что «Сити» выиграет не один, а два или три трофея. Это то, к чему мы стремимся. Я знаю, что таким составом мы хотим этого. Мы достаточно молоды, чтобы оставаться вместе, и надеюсь, мы сможем делать это долго», – сказал Хендерсон.

    • По итогам сезона «Манчестер Сити» победил в АПЛ, Кубке Англии и Кубке лиги.
    • «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.

    Мир реагирует на победу «Ливерпуля» в финале ЛЧ

    Над этим видео не стыдно плакать: Хендерсон обнял отца, который болел раком

    Источник: Sky Sports

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    02.06.2019 19:10
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