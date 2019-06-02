«Локомотив» не будет продлевать контракт с Тарасовым и может подписать Гацкана

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации «Спорт-Экспресс», москвичи сообщили 32-летнему футболисту, что не будут продлевать с ним истекший 31 мая контракт.

Как утверждает источник, железнодорожники интересуются 35-летним хавбеком «Ростова» Александром Гацканом​.