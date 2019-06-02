«Локомотив» не будет продлевать контракт с Тарасовым и может подписать Гацкана

Гацкан хороший игрок. Но Локомотиву нужны молодые.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
По информации «Спорт-Экспресс», москвичи сообщили 32-летнему футболисту, что не будут продлевать с ним истекший 31 мая контракт.
Как утверждает источник, железнодорожники интересуются 35-летним хавбеком «Ростова» Александром Гацканом.
- В сезоне-2018/19 Тарасов провел за «Локомотив» 15 матчей и не сделал ни одного результативного действия.
- В активе Гацкана за «Ростов» 29 игр и два гола. Его контракт с клубом также уже истек.