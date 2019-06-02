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    «Локомотив» не будет продлевать контракт с Тарасовым и может подписать Гацкана

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

    По информации «Спорт-Экспресс», москвичи сообщили 32-летнему футболисту, что не будут продлевать с ним истекший 31 мая контракт.

    Как утверждает источник, железнодорожники интересуются 35-летним хавбеком «Ростова» Александром Гацканом​.

    • В сезоне-2018/19 Тарасов провел за «Локомотив» 15 матчей и не сделал ни одного результативного действия.
    • В активе Гацкана за «Ростов» 29 игр и два гола. Его контракт с клубом также уже истек.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2019 18:26
    Комментарии39
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      Рейтинг: +71293

      zigbert 4 минуты назад

      Гацкан хороший игрок. Но Локомотиву нужны молодые.

      0
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      Рейтинг: +2329

      Fan Loko mik 1 час назад

      Оба нахрен не нужны, особенно деревянный и старый гацкан!!!!!!!

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      Рейтинг: +1614

      Рубинище 10 часов назад

      Тарасова правильно, более менее начал двигаться, только под конец контракта, и 32 ему уже. ну а Гацкана то зачем, на Федю надеются, чно в кой то веке прорвёт в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +6621

      parevg 13 часов назад

      Я уверен - УТКА
      А вообще на эту тему есть поговорка: х...й на х...й менять - только время терять.

      1
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      Рейтинг: +2801

      ljrljr0505 13 часов назад

      ну и зачем этот переход? к ЛЧ усиливаться надо, забивных игроков искать. На Эдера и Смолова надежды нет. Братья хоть и забивают, но этого мало. В группе опять последними будем???? печалька.

      1
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      Рейтинг: +6621

      parevg > ljrljr0505 13 часов назад

      Я слышал что вроде как Эдеру команду ищут, в аренду или совсем.

      0
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      Рейтинг: +1616

      Dellleone 13 часов назад

      Правильно решение. Нахер этот бузов.

      1
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      Рейтинг: +1334

      Леха из Твери 14 часов назад

      Хоть и займем 4-ое место в группе, но зато соперников поломаем. Такая что ль логика?)

      1
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      Рейтинг: +212

      Вальдемар IV > Леха из Твери 13 часов назад

      видимо все бабки ушли на сухиновские пендали

      -1
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      Рейтинг: +264

      Boeung777 14 часов назад

      Сомнительный трансфер в 35 лет. Думаю, Гацкан доиграет в Ростове и с почестями уйдет на пенсию или в тренерский штаб.

      1
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      Рейтинг: +16

      jeka543 14 часов назад

      Гацкан посильнее чем тарасов. Тарасов за весь сезон запомнился тем, вышел на замену и через минуту 2 жёлтые карточки и удаление

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      Рейтинг: +12962

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Палыч, наверное, пошутил.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1618

      max74 > DOCTOR PENALTY 14 часов назад

      У Палыча возраст не для шуток, а вот бомба в своём репертуаре может что угодно отчебучить

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      Рейтинг: +12962

      DOCTOR PENALTY > max74 14 часов назад

      ....)))

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