Президент «Атлетико»: «Мы – чемпионы чемпионов за фантастическую организацию финала»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:2).

Матч прошел на «Ванда Метрополитано», домашнем стадионе мадридского клуба.

«Это была фантастическая ночь. «Ливерпуль» наконец стал чемпионом Европы.

Но «Атлетико» – чемпион чемпионов за фантастическую организацию.

Игра получилась не совсем удачно, выиграл тот, кто забил больше. Как я уже говорил, настоящий победитель – «Атлетико», показавший всем, что такое отличная организация», – сказал Сересо.