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    Президент «Атлетико»: «Мы – чемпионы чемпионов за фантастическую организацию финала»

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм»«Ливерпуль» (0:2).

    Матч прошел на «Ванда Метрополитано», домашнем стадионе мадридского клуба.

    «Это была фантастическая ночь. «Ливерпуль» наконец стал чемпионом Европы.

    Но «Атлетико» – чемпион чемпионов за фантастическую организацию.

    Игра получилась не совсем удачно, выиграл тот, кто забил больше. Как я уже говорил, настоящий победитель – «Атлетико», показавший всем, что такое отличная организация», – сказал Сересо.

    • Вместимость «Метрополитано» – 67829 зрителей. По информации BBC, матч с трибун посмотрели 63272 человека.
    • Финал следующего розыгрыша Лиги чемпионов состоится на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

    Источник: Mundo Deportivo

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    02.06.2019 15:26
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