Клопп – о разговоре с Гвардиолой: «Пообещали, что надерем друг другу задницы в следующем сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позвонил своему коллеге из «Ливерпуля» Юргену Клоппу после финала Лиги чемпионов.

Немецкий специалист в ходе интервью рассказал о некоторых деталях их беседы.

«Секунду назад разговаривал с Гвардиолой по телефону. Наш главный физиотерапевт работал в «Манчестер Сити» в начале года, но хотел выиграть Лигу чемпионов. Ладно, это шутка! Мы пообещали, что надерем друг другу задницы в следующем сезоне. Будем бороться за все и посмотрим, что в итоге получится», – сказал Клопп.