Клопп – о разговоре с Гвардиолой: «Пообещали, что надерем друг другу задницы в следующем сезоне»

Одной фразой убил в себе героя! )))
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позвонил своему коллеге из «Ливерпуля» Юргену Клоппу после финала Лиги чемпионов.
Немецкий специалист в ходе интервью рассказал о некоторых деталях их беседы.
«Секунду назад разговаривал с Гвардиолой по телефону. Наш главный физиотерапевт работал в «Манчестер Сити» в начале года, но хотел выиграть Лигу чемпионов. Ладно, это шутка! Мы пообещали, что надерем друг другу задницы в следующем сезоне. Будем бороться за все и посмотрим, что в итоге получится», – сказал Клопп.
- «Манчестер Сити» в сезоне-2018/19 выиграл все внутренние турниры – АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги.
- «Ливерпуль» в субботу вечером победил «Тоттенхэм» и стал триумфатором Лиги чемпионов.
- В Премьер-лиге манкунианцы опередили мерсисайдцев всего на одно очко.