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    Клопп – о разговоре с Гвардиолой: «Пообещали, что надерем друг другу задницы в следующем сезоне»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола позвонил своему коллеге из «Ливерпуля» Юргену Клоппу после финала Лиги чемпионов.

    Немецкий специалист в ходе интервью рассказал о некоторых деталях их беседы.

    «Секунду назад разговаривал с Гвардиолой по телефону. Наш главный физиотерапевт работал в «Манчестер Сити» в начале года, но хотел выиграть Лигу чемпионов. Ладно, это шутка! Мы пообещали, что надерем друг другу задницы в следующем сезоне. Будем бороться за все и посмотрим, что в итоге получится», – сказал Клопп.

    • «Манчестер Сити» в сезоне-2018/19 выиграл все внутренние турниры – АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги.
    • «Ливерпуль» в субботу вечером победил «Тоттенхэм» и стал триумфатором Лиги чемпионов.
    • В Премьер-лиге манкунианцы опередили мерсисайдцев всего на одно очко.

    Источник: The Independent

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12959

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Одной фразой убил в себе героя! )))

      0
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      Рейтинг: +586

      petr69 1 час назад

      Ждем Спартаке. Заслужил

      0
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      Рейтинг: +320

      Nayturs 2 часа назад

      Стоящее соперничество, жаль сэр Алекс не участвует

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1245

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      То у него яйца, то задницы.
      Про него все ясно.

      -10
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      Рейтинг: +379

      Tyler_Stark 3 часа назад

      Если это будет так же уныло как и в финале, то лучше попросите бразерс или порнхаб снять как вы друг другу задницы надираете

      -3
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