«Ростов»: «Парни из «Ливерпуля» пожили с нами в отеле зимой 4 дня и выиграли Лигу чемпионов»

«Ростов» с юмором отреагировал на победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Мерсисайдцы в финале турнира обыграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Для команды это шестой трофей Кубка/Лиги чемпионов в истории.

«Парни из «Ливерпуля» пожили с нами в отеле зимой 4 дня и выиграли Лигу чемпионов», – говорится в публикации «Ростова» в твиттере.

«Ливерпуль» и «Ростов» пересеклись в Марбелье в феврале этого года. Обе команды проводили в испанском городе тренировочный сбор.