«Ростов»: «Парни из «Ливерпуля» пожили с нами в отеле зимой 4 дня и выиграли Лигу чемпионов»

Провокационный пост!... Лучше без комментов!...
«Ростов» с юмором отреагировал на победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
- Мерсисайдцы в финале турнира обыграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
- Для команды это шестой трофей Кубка/Лиги чемпионов в истории.
«Парни из «Ливерпуля» пожили с нами в отеле зимой 4 дня и выиграли Лигу чемпионов», – говорится в публикации «Ростова» в твиттере.
«Ливерпуль» и «Ростов» пересеклись в Марбелье в феврале этого года. Обе команды проводили в испанском городе тренировочный сбор.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 1 июня 2019 г.