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    «Ростов»: «Парни из «Ливерпуля» пожили с нами в отеле зимой 4 дня и выиграли Лигу чемпионов»

    «Ростов» с юмором отреагировал на победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

    • Мерсисайдцы в финале турнира обыграли «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
    • Для команды это шестой трофей Кубка/Лиги чемпионов в истории.

    «Парни из «Ливерпуля» пожили с нами в отеле зимой 4 дня и выиграли Лигу чемпионов», – говорится в публикации «Ростова» в твиттере.

    «Ливерпуль» и «Ростов» пересеклись в Марбелье в феврале этого года. Обе команды проводили в испанском городе тренировочный сбор.

    Источник: Официальный твиттер «Ростова»

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии8
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      Рейтинг: +12959

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Провокационный пост!... Лучше без комментов!...

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      Рейтинг: +3781

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Да - даже с шутками напряг (((

      0
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      Рейтинг: +987

      FRZZ 2 часа назад

      Что за шутки плоские, то у Енисея, то у Ростова??? Наоборот должно быть стыдно, что Российских команд нет близко в радиусе 1000 км к ЛЧ и ЛЕ.
      Они тоже профессиональные футболисты, вроде вы тоже. У них тоже две ноги, одна голова и один х..., вроде у вас тоже.)) В чем проблема?

      1
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      Рейтинг: +605

      Аден 2 часа назад

      ха-ха, тренировались бы лучше, а не льстили себе, что живете в одном отеле с Ливерпулем, глядишь и в РПЛ дела лучше обстояли бы.

      1
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      Рейтинг: +1158

      x-x-x-x-x 2 часа назад

      И ЧТО С ТОГО???

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      Рейтинг: +290

      Опускатель коняжек 2 часа назад

      Шутка года....)

      0
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      Рейтинг: +668

      ДВС 2 часа назад

      Парни Ростова пожили в одном отеле с Ливерпулем и не выиграли трофеев, да и в еврокубки не пробились.

      4
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      Рейтинг: +3463

      Lester84 3 часа назад

      Вот она - магия Валеры!

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