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    Покеттино: «Не жалею, что выпустил Кейна в стартовом составе»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не считает ошибочным свое решение выпустить нападающего Гарри Кейна с первых минут в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    «Я считаю, что Кейн выглядел свежо даже в конце игры. Он не забил, но мое решение было основано на анализе всей имеющейся информации. Я не жалею, что выпустил его в стартовом составе», – сказал Покеттино.

    • Кейн пропустил из-за травмы голеностопа почти два месяца. Он не играл с 9 апреля.
    • «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2.

    Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2433

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Покеттино-это твоя ошибка ! Кёйн блестящий игрок , но без игрового тонуса . его надо было на замену выпустить ! Это и для команды было бы важно в психологическом настрое !

      1
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      Рейтинг: +608

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      Свежо предание...

      0
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