Покеттино: «Не жалею, что выпустил Кейна в стартовом составе»

Покеттино-это твоя ошибка ! Кёйн блестящий игрок , но без игрового тонуса . его надо было на замену выпустить ! Это и для команды было бы важно в психологическом настрое !
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не считает ошибочным свое решение выпустить нападающего Гарри Кейна с первых минут в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
«Я считаю, что Кейн выглядел свежо даже в конце игры. Он не забил, но мое решение было основано на анализе всей имеющейся информации. Я не жалею, что выпустил его в стартовом составе», – сказал Покеттино.
- Кейн пропустил из-за травмы голеностопа почти два месяца. Он не играл с 9 апреля.
- «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2.
Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле