Покеттино: «Не жалею, что выпустил Кейна в стартовом составе»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино не считает ошибочным свое решение выпустить нападающего Гарри Кейна с первых минут в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Я считаю, что Кейн выглядел свежо даже в конце игры. Он не забил, но мое решение было основано на анализе всей имеющейся информации. Я не жалею, что выпустил его в стартовом составе», – сказал Покеттино.

Кейн пропустил из-за травмы голеностопа почти два месяца. Он не играл с 9 апреля.

«Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2.

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