Моуринью – о финале ЛЧ: «Уровень игры был низким»

Португальский тренер Жозе Моуринью оценил финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (0:2).

«Полузащитники «Ливерпуля» выстраивались прямо перед линией обороны. Хендерсон, Вейналдум, Фабиньо и Милнер редко приближались к атакующей тройке. Они действовали прагматично и были надежны в защите.

Думаю, если бы этот матч был не финалом Лиги чемпионов, а игрой АПЛ или финальным поединком Кубка Англии, все бы согласились, что он не был достаточно хорошим. Да, за счет статуса финала в нем присутствовал эмоциональный накал, но уровень игры был низким. «Тоттенхэм» должен быть разочарован, команда Покеттино способна на большее. В такие моменты нужно демонстрировать свою лучшую игру», – сказал Моуринью.

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