Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Моуринью – о финале ЛЧ: «Уровень игры был низким»

    Португальский тренер Жозе Моуринью оценил финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» (0:2).

    «Полузащитники «Ливерпуля» выстраивались прямо перед линией обороны. Хендерсон, Вейналдум, Фабиньо и Милнер редко приближались к атакующей тройке. Они действовали прагматично и были надежны в защите.

    Думаю, если бы этот матч был не финалом Лиги чемпионов, а игрой АПЛ или финальным поединком Кубка Англии, все бы согласились, что он не был достаточно хорошим. Да, за счет статуса финала в нем присутствовал эмоциональный накал, но уровень игры был низким. «Тоттенхэм» должен быть разочарован, команда Покеттино способна на большее. В такие моменты нужно демонстрировать свою лучшую игру», – сказал Моуринью.

    Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:18
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +499

      levon_man 2 часа назад

      Кто-бы говорил. Команды Маура играют в антифутбол. Автобус - апогей мысли Мауриньо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2854

      ivan-football-fan 4 часа назад

      НЕ "ОТКРОВЕНИЕ", прямо скажем))))
      Очевидно, что АПОГЕЙ ТУРНИРА по накалу, драматизму, качеству игры и "тренерским озарениям" мы лицезрели в полуфиналах, которые не забыть!
      Финал, почти всегда в подобных случаях, есть игра в "поддавки", "на полусогнутых" , с животным страхом пропустить и с инстинктивной надеждой "дотянуть до пенок"...
      Пожалуй...ВСЕ СЫГРАЛИ ниже своего уровня...
      Кейн был явно "после болезни", но... острейшего Моуру (что было видно!) выпустили только на последние полчаса... Салах (перенервничал?) был деревянным... Фирминьо был заметно ниже своей обычной эффективности...
      Голы были.... ДА... ТАК СЕБЕ ГОЛЫ...
      Собственно, и гол-то был один - второй...Пенальти был пробит отвратительно... Льория должен был брать его...Но и Льорис сыграл отвратительно)))
      Вообще-ьл ПО ИГРЕ и статистике (!!) основную часть времени доминировал Тоттенъем...Но доминировал не остро и медленно...В том виде, в котором это устраивало Ливер... Хотя моменты были и Ван Дейк опять пару раз спас...
      Сон, пожалуй, как всегда в последнее время, был на уровне...Но... в этот раз не вышло...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      panmon 4 часа назад

      Согласен. Обе команды могут намного лучше играть!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2854

      ivan-football-fan > panmon 4 часа назад

      ОДЕРЕВЕНЕЛИ))++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7092

      Cules2013 5 часов назад

      Не скажу, что низким, но просто рядовым, как очередной тур АПЛ или обычный матч группового этапа ЛЧ. Я ждал намного большего + сомнительный пенальти на 25 секунде!!! матча. Хм... Ну а Ливерпуль свою победу заслужил, он объективно сильнее ТТХ сейчас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +956

      Александр52 5 часов назад

      Согласен. Игра была полный отстой. Всё решил судья на 1-ой минуте. Он обокрал зрителей, убил интригу. Такие люди не должны судить. Тоттенхем был лучше.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +305

      EsKamilio > Александр52 4 часа назад

      Если они были лучше, то почему даже гол не смогли забить?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2854

      ivan-football-fan > EsKamilio 4 часа назад

      Не шмогла я, не шмогла))+

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3408

      la verdad > Александр52 3 часа назад

      Тоттенхэм был лучше?))) Если только лучше Анжи :)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77109
    #4
    zigbert
    71256
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru