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    Определился состав первой корзины для жеребьевки группового этапа следующего розыгрыша ЛЧ

    Стало известно, какие команды попадут в первую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    Как сообщает официальный сайт УЕФА, это чемпионы топ-6 европейских лиг «Манчестер Сити», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «ПСЖ» и «Зенит», а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Ливерпуль» и «Челси».

    На сегодняшний день известны 26 из 32 участников группового этапа следующего розыгрыша ЛЧ.

    Помимо вышеупомянутых клубов в турнире примут участие «Атлетико», «Реал», «Валенсия», «Тоттенхэм», «Наполи», «Аталанта», «Интер», «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг», «Байер», «Лилль», «Лион», «Локомотив», «Бенфика», «Шахтер», «Генк», «Галатасарай» и «РБ Зальцбург».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 09:17
    Комментарии28
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      Рейтинг: +1245

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      Быстрее бы уже узнать соперников. Хочу посмотреть матчи наших команд.
      Надеюсь Краснодар пробьется.

      2
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      Рейтинг: +6036

      KLIM777 2 часа назад

      Топ-6)))) Пусть посмотрят матчи рпл))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +915

      Bozigit 3 часа назад

      сильный состав. Англичане доминируют

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2745

      BarStep > Bozigit 3 часа назад

      Доминируют??? Над чем и/или кем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8676

      vladimir-7 4 часа назад

      Главное с кем и когда будет играть Зенит. Посмотрим жеребьевку.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5960

      Skull_Boy 4 часа назад

      Без слез на наши клубы и не взглянешь и что там им ловить, ну приедет опять условный второй состав Наполи или БД теперь и изнасилует Локо опять, а там и Порту опять по 3-0 пропердолит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2745

      BarStep > Skull_Boy 3 часа назад

      И что предлагаешь? Отказаться от участия? Или...?

      0
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      Рейтинг: +18

      Novik38 4 часа назад

      Приятно видеть Российский Зенит в такой компании

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4796

      prezent2017 5 часов назад

      Зенит - единственный достойный представитель России. Суперклуб евроуровня!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +661

      Romantic2010 > prezent2017 4 часа назад

      Надеюсь - это сарказм был....=)

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      orlovcar > prezent2017 4 часа назад

      смешно пошутил

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2854

      ivan-football-fan > prezent2017 4 часа назад

      шутка удалась))++

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1245

      ухоженный крокодил > prezent2017 4 часа назад

      Надеюсь, ты ошибаешься, хочу уже на 5 строчку.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV > prezent2017 1 час назад

      единственный представитель российского бюджета в европе

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1245

      ухоженный крокодил > Вальдемар IV 1 час назад

      Ты говно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4796

      prezent2017 > Romantic2010 38 минут назад

      Сарказм - это Леко и ЦСКА. А полный сарказм - Спартак!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +925

      Фанат Рубина 5 часов назад

      ждем группу зенит, реал, (дортмунд или лейпциг), лилль.
      вот там то зениту устроят порно. с зенитом в главной роли!

      2
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      ...
      Рейтинг: +4423

      батог > Фанат Рубина 5 часов назад

      Дзюбе надо свалить, до этого шоу, в Эвертон !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4796

      prezent2017 > Фанат Рубина 5 часов назад

      Чаво-то Рубина я в ЛЧ не заметил. Присмотрелся, и в ЛЕ нет. Что за безобразие такое?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +950

      AZ > prezent2017 5 часов назад

      рубин тут причем? шутник

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      Tyler_Stark > Фанат Рубина 5 часов назад

      А разве из одной корзины клубы попадают?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +373

      KPCCSPB > Фанат Рубина 5 часов назад

      Зенит брал Кубок Уефа и Суперкубок Уефа, в связи с этим вопрос. К чему это твоя ирония?

      2
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      ...
      Рейтинг: +925

      Фанат Рубина > KPCCSPB 4 часа назад

      12 лет назад. а теперь вам только мечтать об этом..
      и то брал купленный газпромом турнир

      1
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      Рейтинг: +1732

      diadushka > KPCCSPB 4 часа назад

      Ноттингем Форест дважды брал ЛЧ, только вот вопрос: где он сейчас? И когда в следующий раз возьмет что-нибудь?)
      Никто не отрицает, что Зенит брал эти трофеи, только эти годы далеко позади и не ожидаются в ближайшем будущем.........

      0
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      Рейтинг: +4125

      ilichkadr > Фанат Рубина 4 часа назад

      Не, это Зенит устроит групничок. Если кони дважды отымели Реал, то почему бы Зениту не повторить?

      1
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      Рейтинг: +2854

      ivan-football-fan > KPCCSPB 4 часа назад

      Зениты разные бывали)))
      С Данни, Халком и...БЕЗ НИХ)))
      Не меняется только "порт приписки" и название)))

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      Рейтинг: +2745

      BarStep > ivan-football-fan 2 часа назад

      О чём ты Ваня? В восьмом году их в Зените в помине не было ровно как и Витселя.. Там блистали Аршавин, Тимощук и Зырянов.. Не знаешь, не помнишь, не интересуешься..., но просто тихо ненавидишь?

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      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV > Фанат Рубина 1 час назад

      недаром его сразу прикрыли переименовав турнир

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