Определился состав первой корзины для жеребьевки группового этапа следующего розыгрыша ЛЧ

Стало известно, какие команды попадут в первую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, это чемпионы топ-6 европейских лиг «Манчестер Сити», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «ПСЖ» и «Зенит», а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы – «Ливерпуль» и «Челси».

На сегодняшний день известны 26 из 32 участников группового этапа следующего розыгрыша ЛЧ.

Помимо вышеупомянутых клубов в турнире примут участие «Атлетико», «Реал», «Валенсия», «Тоттенхэм», «Наполи», «Аталанта», «Интер», «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг», «Байер», «Лилль», «Лион», «Локомотив», «Бенфика», «Шахтер», «Генк», «Галатасарай» и «РБ Зальцбург».