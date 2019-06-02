Четыре футболиста «Ливерпуля» поспорят за звание лучшего игрока финала Лиги чемпионов

Я бы обозначил хорошо проведенную работу всей команды в целом, но выделил бы чуть больше того игрока, которого в Ливерпуле так ждали очень долго. Бразилец сделал свою работу на отлично и самое главное не стегал в трудные минуты! Если Алиссон это звание лучшего игрока и получит, то получит без всяких вопросов заслуженно, также как и Клопп звание лучшего тренера в этом сезоне!
PS:
Финал ЛЧ оказался конечно не таким веселым, как матчи плей офф, но радость за Клоппа и Ливерпуль затмевает все!
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
УЕФА включил в список номинантов четырех футболистов «Ливерпуля» – вратаря Алисона, центрального защитника Вирджила ван Дейка, а также нападающих Мохамеда Салаха и Дивока Ориги.
- Алиссон совершил восемь сэйвов.
- В активе ван Дейка четыре отбора, точность передач – 86%.
- Салах и Ориги забили по голу в финале.
Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле