Покеттино: «Поздравляю «Ливерпуль», Клоппа и его футболистов. Невероятный сезон»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино дал интервью после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

«Я горжусь усердием своих игроков и тем, как они сражались. Нам не повезло пропустить с пенальти. Но мы боролись и очень хорошо провели второй тайм. Я очень горд. Нам немного не повезло.

Пенальти – обстоятельство, на которое нельзя повлиять и к которому нельзя подготовиться. Никто бы не поверил, что уже после минуты игрового времени мы будем уступать 0:1. Это было очень трудно в ментальном плане», – цитирует аргентинца BBC.

«Хочу поздравить «Ливерпуль», Юргена Клоппа и его футболистов. Они проводят невероятный сезон.

Они были прекрасны», – приводит слова тренера Liverpool Echo.

Клопп выиграл первый трофей с «Ливерпулем» за четыре года в должности. Мерсисайдцы финишировали вторыми в Премьер-лиги, отстав на одно очко от чемпиона «Манчестер Сити». «Тоттенхэм» занял третье место.

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