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    Покеттино: «Поздравляю «Ливерпуль», Клоппа и его футболистов. Невероятный сезон»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино дал интервью после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в финале Лиги чемпионов.

    «Я горжусь усердием своих игроков и тем, как они сражались. Нам не повезло пропустить с пенальти. Но мы боролись и очень хорошо провели второй тайм. Я очень горд. Нам немного не повезло.

    Пенальти – обстоятельство, на которое нельзя повлиять и к которому нельзя подготовиться. Никто бы не поверил, что уже после минуты игрового времени мы будем уступать 0:1. Это было очень трудно в ментальном плане», – цитирует аргентинца BBC.

    «Хочу поздравить «Ливерпуль», Юргена Клоппа и его футболистов. Они проводят невероятный сезон.

    Они были прекрасны», – приводит слова тренера Liverpool Echo.

    Клопп выиграл первый трофей с «Ливерпулем» за четыре года в должности. Мерсисайдцы финишировали вторыми в Премьер-лиги, отстав на одно очко от чемпиона «Манчестер Сити». «Тоттенхэм» занял третье место.

    Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле

    Источник: Liverpool Echo

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    Сегодня, 01:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +537

      spam2009 3 часа назад

      Вот 100% даю, что Мане специально бил в руку. В этом он конечно же не признается))

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      Рейтинг: +778

      CSKA471 4 часа назад

      Разве 3 место не челси занял, тук-тук

      0
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      Рейтинг: +269

      Ганнибал Лектор 4 часа назад

      Не по годам мудро сказано! Жаль, что этот Тоттенхэм ничего, кроме зрительских симпатий в этом сезоне не выиграл

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      Рейтинг: +388

      Eds 9 часов назад

      Достойный и уважительный ответ проигравшего тренера... Они играли лучше, но мастерство Мане попасть в руку защитнику и удачная замена Клоппа на свежего Ориги сделали своё дело... Надеюсь, что и Покеттино возьмёт какой-нибудь трофей. Он создал удивительную команду, но она играет там, где цена её в несколько раз выше, других чемпионатов мира, ибо там собраны одни из лучших тренеров и футболистов мира...

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