Александер-Арнольд: «Я обычный парень из Ливерпуля, чья мечта только что осуществилась»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подвел итог победе над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов (2:0).

«Это трудно описать словами. С таким сезоном, какой получился у нас, мы заслужили этого больше, чем любая другая команда.

Мы не будем оглядываться и думать, что игра получилось вялой. Мы будем думать о том, что мы выиграли Лигу чемпионов.

Я обычный парень из Ливерпуля, чья мечта только что осуществилась», – сказал 20-летний воспитанник клуба.

Защитник стал первым игроком младше 21 года, вышедшим в стартовом составе на два финала ЛЧ подряд.

«Ливерпуль» выиграл трофей шестой раз в истории. Кубок стал первым для Юргена Клоппа с командой и шестым в его тренерской карьере.

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