Александер-Арнольд: «Я обычный парень из Ливерпуля, чья мечта только что осуществилась»

Я обычный миллионер из команды миллионеров, сказал будующий мультимиллионер из Ливерпуля. Прям, щас заплАчу
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подвел итог победе над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов (2:0).
«Это трудно описать словами. С таким сезоном, какой получился у нас, мы заслужили этого больше, чем любая другая команда.
Мы не будем оглядываться и думать, что игра получилось вялой. Мы будем думать о том, что мы выиграли Лигу чемпионов.
Я обычный парень из Ливерпуля, чья мечта только что осуществилась», – сказал 20-летний воспитанник клуба.
- Защитник стал первым игроком младше 21 года, вышедшим в стартовом составе на два финала ЛЧ подряд.
- «Ливерпуль» выиграл трофей шестой раз в истории. Кубок стал первым для Юргена Клоппа с командой и шестым в его тренерской карьере.
Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле