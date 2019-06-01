Шапи уехал из молодежной сборной России из-за травмы

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России, сообщает пресс-служба РФС.

«Магомед-Шапи Сулейманов испытывал определенные проблемы со связочным аппаратом коленного сустава после игр за клуб.

По прибытию в расположение молодежной сборной России на базе в Новогорске он был осмотрен медицинским штабом команды.

По итогам осмотра было решено взять его на австрийский сбор и постараться успеть восстановить футболиста.

При этом сам игрок выразил желание быть вместе с командой, принимать участие в теоретических занятиях, быть рядом со сборной во время тактических тренировок, что, безусловно, влияет на формирование единого коллектива и положительного микроклимата в команде.

В течение двух дней медицинским штабом молодежной сборной России были проведены все необходимые лечебные мероприятия, однако сроки реабилитации не позволят игроку принять участие в матче с Чехией», – говорится на сайте РФС.