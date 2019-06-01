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    Шапи уехал из молодежной сборной России из-за травмы

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов покинул расположение молодежной сборной России, сообщает пресс-служба РФС.

    «Магомед-Шапи Сулейманов испытывал определенные проблемы со связочным аппаратом коленного сустава после игр за клуб.

    По прибытию в расположение молодежной сборной России на базе в Новогорске он был осмотрен медицинским штабом команды.

    По итогам осмотра было решено взять его на австрийский сбор и постараться успеть восстановить футболиста.

    При этом сам игрок выразил желание быть вместе с командой, принимать участие в теоретических занятиях, быть рядом со сборной во время тактических тренировок, что, безусловно, влияет на формирование единого коллектива и положительного микроклимата в команде.

    В течение двух дней медицинским штабом молодежной сборной России были проведены все необходимые лечебные мероприятия, однако сроки реабилитации не позволят игроку принять участие в матче с Чехией», – говорится на сайте РФС.

    • В клубном сезоне 19-летний форвард забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 46 играх всех турниров.
    • Контрольный матч молодежных сборных России и Чехии состоится 5 июня.

    Источник: РФС

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    01.06.2019 19:51
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