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    Бывший вице-президент «Монако» Васильев: «Уровень РПЛ точно не растет»

    Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение об уровне чемпионата России и отметил, что пока не спешит принимать решение относительно своего будущего.

    Васильев покинул монегасков в феврале этого года.

    «Уровень точно не растет. Отрадно, что подрастает молодое талантливое поколение футболистов. На самом деле, эта разница может дать толчок, чтобы начался отток из России в Европу, а потом эти ребята могут возвращаться обратно на другом уровне.

    Чем занимаюсь после ухода из «Монако». Я взял время на передышку. Сначала провел два месяца в Москве, потом вернулся обратно в Монако. Принял решение остаться в футболе. Завершать не стоит, нужно принять правильное взвешенное решение, так как возможностей много.

    Меня могут позвать в «Спартак»? Могу лишь повторить: я для себя решил не спешить и не делать резких движений», – сказал Васильев.

    Васильев работал в «Монако» на протяжении шести лет. При нем команда выиграла Лигу 1, дважды стала серебряным призером, дважды заняла третье место и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

    «Чемпионат»: «Спартак» предложил пост спортивного директора Васильеву. В феврале его уволили из «Монако»

    Алланазаров: «Васильев отказался от должности гендира в «Спартаке», так как не захотел быть свадебным генералом»

    Источник: Sport24

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    01.06.2019 18:56
    Комментарии8
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      Рейтинг: +38

      ajax707 3 часа назад

      Все #авно подбираем!!!

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      Рейтинг: +5314

      mihail200606 16 часов назад

      Ну вот.. Мутко расстроился..)) он то и не знал, что не растёт.

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      Рейтинг: +4796

      prezent2017 18 часов назад

      А уровень Манаки поднялся выше крыши?

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      Рейтинг: +3701

      3a zenit > prezent2017 16 часов назад

      ага под его чутким управлением Монако достиг вершин футбола(откуда у него бабло,главный вопрос на допросе перед ударом по почкам)

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      Рейтинг: +81

      Ray Coach 18 часов назад

      В 90 е практически половина сборной играла в Европе. Тогда ныли журналюги, типо все по разным клубам не сыграны поэтому плохо играем. Сейчас почти все в рпл ровно то же самое. Может вообще не в этом дело. Кто где играет. Вопрос как!!!

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      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV 19 часов назад

      из-за уровня судейства прежде всего

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      Рейтинг: +1379

      koli4ka 19 часов назад

      удручающая новость,однако...

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      Рейтинг: +3856

      Агасфер 20 часов назад

      В какой исторический период "европейские ребята из России" сыграли позитивную роль в повышении класса сборной и клубов страны? Мне.во всяком случае,это не ведомо.А вот что свои "доморощенные лапти" в ветхозаветные времена числились в топах-ведомо.

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