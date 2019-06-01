Бывший вице-президент «Монако» Васильев: «Уровень РПЛ точно не растет»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев высказал мнение об уровне чемпионата России и отметил, что пока не спешит принимать решение относительно своего будущего.

Васильев покинул монегасков в феврале этого года.

«Уровень точно не растет. Отрадно, что подрастает молодое талантливое поколение футболистов. На самом деле, эта разница может дать толчок, чтобы начался отток из России в Европу, а потом эти ребята могут возвращаться обратно на другом уровне.

Чем занимаюсь после ухода из «Монако». Я взял время на передышку. Сначала провел два месяца в Москве, потом вернулся обратно в Монако. Принял решение остаться в футболе. Завершать не стоит, нужно принять правильное взвешенное решение, так как возможностей много.

Меня могут позвать в «Спартак»? Могу лишь повторить: я для себя решил не спешить и не делать резких движений», – сказал Васильев.

Васильев работал в «Монако» на протяжении шести лет. При нем команда выиграла Лигу 1, дважды стала серебряным призером, дважды заняла третье место и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

«Чемпионат»: «Спартак» предложил пост спортивного директора Васильеву. В феврале его уволили из «Монако»

Алланазаров: «Васильев отказался от должности гендира в «Спартаке», так как не захотел быть свадебным генералом»