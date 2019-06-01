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    «Ливерпуль» может заплатить «Роме» 5 миллионов в случае победы в ЛЧ

    «Рома» может получить от «Ливерпуля» дополнительные выплаты за переходы нападающего Мохамеда Салаха и голкипера Алисона в случае победы английской команды в финале Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом».

    Контракты обоих футболистов включали пункт о бонусах римлянам, если мерсисайдцы выиграют ЛЧ. Детали не озвучивались, но предполагается, что трансферы египтянина и бразильца могут дополнительно принести «Роме» суммарный доход в 5 миллионов евро.

    • Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году за 42 миллиона евро плюс бонусы до 8 миллионов, связанные с достижениями игрока.
    • Алисона «Ливерпуль» приобрел летом прошлого года за 62,5 миллиона плюс бонусы в размере до 10 миллионов.
    • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Football Italia

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    01.06.2019 18:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1379

      koli4ka 19 часов назад

      хороша селекция однако,как говорится ,с миру по нитке и Роме туника!!!

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      Рейтинг: +1449

      TOL47 19 часов назад

      Главные болельщики Ливерпуля в Италии.

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