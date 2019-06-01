«Ливерпуль» может заплатить «Роме» 5 миллионов в случае победы в ЛЧ

«Рома» может получить от «Ливерпуля» дополнительные выплаты за переходы нападающего Мохамеда Салаха и голкипера Алисона в случае победы английской команды в финале Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом».

Контракты обоих футболистов включали пункт о бонусах римлянам, если мерсисайдцы выиграют ЛЧ. Детали не озвучивались, но предполагается, что трансферы египтянина и бразильца могут дополнительно принести «Роме» суммарный доход в 5 миллионов евро.