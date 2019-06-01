Daily Express: Азар будет играть в «Реале» под седьмым номером

Стал известен номер, под которым полузащитник «Челси» Эден Азар будет выступать в «Реале».

По информации Daily Express, бельгиец получит футболку с номером семь, так как десятка, которую он носит в лондонской команде, занята Лукой Модричем.

Как утверждает источник, сумма сделки составит 115 миллионов фунтов стерлингов (около 130 миллионов евро).

Президент мадридцев Флорентино Перес хочет объявит о трансфере 28-летнего футболиста в начале следующей неделе после того, как в понедельник с ним будет подписан контракт.

Ранее в «Реале» под седьмым номером выступали Раймон Копа, Эмилио Бутрагеньо, Хуанито, Рауль и Криштиану Роналду.

Азар – после финала ЛЕ: «Я думаю, что это прощание. Примем решение в ближайшие дни»