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    Daily Express: Азар будет играть в «Реале» под седьмым номером

    Стал известен номер, под которым полузащитник «Челси» Эден Азар будет выступать в «Реале».

    По информации Daily Express, бельгиец получит футболку с номером семь, так как десятка, которую он носит в лондонской команде, занята Лукой Модричем.

    Как утверждает источник, сумма сделки составит 115 миллионов фунтов стерлингов (около 130 миллионов евро).

    Президент мадридцев Флорентино Перес хочет объявит о трансфере 28-летнего футболиста в начале следующей неделе после того, как в понедельник с ним будет подписан контракт.

    Ранее в «Реале» под седьмым номером выступали Раймон Копа, Эмилио Бутрагеньо, Хуанито, Рауль и Криштиану Роналду.

    Азар – после финала ЛЕ: «Я думаю, что это прощание. Примем решение в ближайшие дни»

    Источник: Daily Express

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    01.06.2019 18:30
    Комментарии5
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      Рейтинг: +418

      FENIX-SL 16 часов назад

      а так же МАРЬАНО ДИАЗ!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +605

      MU-fanatic > FENIX-SL 13 часов назад

      насмешил!)этот молодняк здесь не к месту абсолютно!

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      Рейтинг: +1379

      koli4ka 19 часов назад

      контракт не подписан, деньги Челси не оплочены,но номера уже розданы,ну не офигеть ли от такой новости???

      0
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      Рейтинг: +188

      orlovcar 20 часов назад

      замечательно. год контракта оставался а так задорого продали))

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      Рейтинг: +232

      ibragim_ibragimov_99 20 часов назад

      "под номер Бутрагеньо, Рауля и Роналд", вместо "Азар в Реале будет играть под 7 номером"

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