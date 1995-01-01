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    Моуринью: «У меня большое желание тренировать. Я не питался футболом пять месяцев»

    Бывший главный тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что соскучился по работе и очень хочет вернуться в нее.

    «Осталось ли мое желание тренировать таким же? Нет, теперь оно у меня еще больше. Я не питался пять месяцев. Я не питался футболом пять месяцев.

    Теперь, очевидно, что желание у меня еще есть. Я не страдал, так как у меня нет моего футбола, потому что я не тренируюсь, потому что не играю. Я не в том состоянии, когда смотрю футбольный матч по телевизору и выключаю его, потому что я ничего не хочу видеть.

    Я прекрасно контролирую свои эмоции. Но это важная часть моей жизни и, очевидно, я скучаю по нему.

    Выиграть пятый чемпионат (Моуринью побеждал в чемпионатах Португалии, Англии, Италии и Испании) или выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом – это то, что я хотел бы сделать. Я собираюсь убедить себя в правильности проекта. Я хочу быть счастливым.

    Я не хочу идти одной ногой впереди и одной позади. Поэтому я абсолютно спокоен. Если не сейчас, то позже. Если у меня нет того, что делает меня счастливым, я не пойду в команду.

    Думаю, я заслужил право так думать. Я заслужил право сказать, что иду только тогда, когда считаю нужным», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3852

      Агасфер 21 минуту назад

      В переводе с португальского на кавказский язык :Какой нравственный человек болеет за футбол без денег? Были деньги,мало-мало кушаль,туда-сюда-кончились ...

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