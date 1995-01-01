Моуринью: «У меня большое желание тренировать. Я не питался футболом пять месяцев»

Бывший главный тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что соскучился по работе и очень хочет вернуться в нее.

«Осталось ли мое желание тренировать таким же? Нет, теперь оно у меня еще больше. Я не питался пять месяцев. Я не питался футболом пять месяцев.

Теперь, очевидно, что желание у меня еще есть. Я не страдал, так как у меня нет моего футбола, потому что я не тренируюсь, потому что не играю. Я не в том состоянии, когда смотрю футбольный матч по телевизору и выключаю его, потому что я ничего не хочу видеть.

Я прекрасно контролирую свои эмоции. Но это важная часть моей жизни и, очевидно, я скучаю по нему.

Выиграть пятый чемпионат (Моуринью побеждал в чемпионатах Португалии, Англии, Италии и Испании) или выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом – это то, что я хотел бы сделать. Я собираюсь убедить себя в правильности проекта. Я хочу быть счастливым.

Я не хочу идти одной ногой впереди и одной позади. Поэтому я абсолютно спокоен. Если не сейчас, то позже. Если у меня нет того, что делает меня счастливым, я не пойду в команду.

Думаю, я заслужил право так думать. Я заслужил право сказать, что иду только тогда, когда считаю нужным», – сказал Моуринью.