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    Football Italia: «Милан» готов продать Доннарумму в «МЮ» за 60 миллионов

    Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в Англии, сообщает Football Italia.

    По информации источника, на итальянца всерьез претендует «Манчестер Юнайтед», который ищет долгосрочную замену для Давида Де Хеа.

    Трансфер может состояться во время летнего межсезонья. «Милан» оценивает 20-летнего голкипера в 60 миллионов евро.

    • Ранее стало известно, что «Милан» готов продать Доннарумму, чтобы обеспечить клубу финансовую стабильность.
    • В сезоне-2018/19 Доннарумма сыграл 39 матчей в составе «Милана» и пропустил 32 гола.

    Источник: Football Italia

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