Football Italia: «Милан» готов продать Доннарумму в «МЮ» за 60 миллионов

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в Англии, сообщает Football Italia.

По информации источника, на итальянца всерьез претендует «Манчестер Юнайтед», который ищет долгосрочную замену для Давида Де Хеа.

Трансфер может состояться во время летнего межсезонья. «Милан» оценивает 20-летнего голкипера в 60 миллионов евро.