Хохлов – о Шиманьски: «Молодой, с хорошей стартовой скоростью, поставленным ударом»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал оценку новичку команды – польскому полузащитнику Себастьяну Шиманьски.

«Себастьян – фланговый полузащитник, который может сыграть на позиции вингера и справа, и слева. Он провел качественный сезон в «Легии», во второй половине сезона постоянно выходил в стартовом составе. Мы внимательно следили за ним. Молодой, с хорошей стартовой скоростью, поставленным ударом. По всем качествам он нам подходит, и по спортивным, и, что немаловажно, человеческим.

Ему всего 20 лет, он уже начинает привлекаться в основную национальную сборную Польши из молодежной команды. Перспективы в нашем клубе, считаю, у Шимански очень хорошие. Сделаем все необходимое, чтобы процесс адаптации в новом коллективе прошел как можно проще и быстрее, рассчитываем на Себастьяна как на футболиста, способного усилить игру команды уже сейчас. Так что, добро пожаловать!» – сказал Хохлов.

«Динамо» купило Шиманьски у «Легии» за 5,5 миллиона евро (данные Transfermarkt).

Клуб заключил с футболистом контракт до 2024 года.

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