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    Хохлов – о Шиманьски: «Молодой, с хорошей стартовой скоростью, поставленным ударом»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов дал оценку новичку команды – польскому полузащитнику Себастьяну Шиманьски.

    «Себастьян – фланговый полузащитник, который может сыграть на позиции вингера и справа, и слева. Он провел качественный сезон в «Легии», во второй половине сезона постоянно выходил в стартовом составе. Мы внимательно следили за ним. Молодой, с хорошей стартовой скоростью, поставленным ударом. По всем качествам он нам подходит, и по спортивным, и, что немаловажно, человеческим.

    Ему всего 20 лет, он уже начинает привлекаться в основную национальную сборную Польши из молодежной команды. Перспективы в нашем клубе, считаю, у Шимански очень хорошие. Сделаем все необходимое, чтобы процесс адаптации в новом коллективе прошел как можно проще и быстрее, рассчитываем на Себастьяна как на футболиста, способного усилить игру команды уже сейчас. Так что, добро пожаловать!» – сказал Хохлов.

    • «Динамо» купило Шиманьски у «Легии» за 5,5 миллиона евро (данные Transfermarkt).
    • Клуб заключил с футболистом контракт до 2024 года.

    Шиманьски – о переходе в «Динамо»: «Я счастлив оказаться в таком большом клубе»

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +531

      Genz 3 часа назад

      Он уровня Игнатьева из Краснодара. Только Ваня очень дорогой

      0
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      Рейтинг: +5652

      FanatSerj 4 часа назад

      нормас, усиление и перспективное, главное создать парню условия для роста.

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