Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Шиманьски – о переходе в «Динамо»: «Я счастлив оказаться в таком большом клубе»

    Новичок «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал свой переход в московский клуб.

    «Меня переполняют радостные эмоции. Я счастлив оказаться в таком большом клубе, как московское «Динамо». С нетерпением жду дебюта за свой новый клуб.

    Надеюсь принести максимум пользы «Динамо» и помочь команде в достижении поставленных целей. Уверен, что продолжу прогрессировать здесь и совершенствовать свое мастерство», – сказал 20-летний поляк.

    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро.
    • Шиманьски перешел из «Легии» и заключил с «Динамо» контракт до 2024 года.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:20
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3852

      Агасфер 5 часов назад

      Посмотрим,внешне интересный трансфер,но что-то дороговато.Откуда деньги,Зин??? Хотя если клуб приобрести за один рупь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4791

      prezent2017 7 часов назад

      Клуп-то большой, да место маленькое.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3852

      Агасфер > prezent2017 5 часов назад

      Тогда "Зенит" занимает неподобающе высокое место в истории отечественного футбола,с использованием "родственных связей" с членами правления кооператива "Озеро",сменившими организационно-правовую форму его на ЗАО "Россия".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1116

      zritelx > prezent2017 3 часа назад

      Вот напасть-забыл, а сколько раз Зенит быт чемпионом СССР , в полноценных чемпионатах, в равных условиях- без Газпрома- общенародного достояния, не надо унижать Динамо. Правда-ни разу, не верится.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77107
    #4
    zigbert
    71228
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru