Шиманьски – о переходе в «Динамо»: «Я счастлив оказаться в таком большом клубе»

Новичок «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал свой переход в московский клуб.

«Меня переполняют радостные эмоции. Я счастлив оказаться в таком большом клубе, как московское «Динамо». С нетерпением жду дебюта за свой новый клуб.

Надеюсь принести максимум пользы «Динамо» и помочь команде в достижении поставленных целей. Уверен, что продолжу прогрессировать здесь и совершенствовать свое мастерство», – сказал 20-летний поляк.