Шиманьски – о переходе в «Динамо»: «Я счастлив оказаться в таком большом клубе»

Посмотрим,внешне интересный трансфер,но что-то дороговато.Откуда деньги,Зин??? Хотя если клуб приобрести за один рупь...
Новичок «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал свой переход в московский клуб.
«Меня переполняют радостные эмоции. Я счастлив оказаться в таком большом клубе, как московское «Динамо». С нетерпением жду дебюта за свой новый клуб.
Надеюсь принести максимум пользы «Динамо» и помочь команде в достижении поставленных целей. Уверен, что продолжу прогрессировать здесь и совершенствовать свое мастерство», – сказал 20-летний поляк.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 5,5 миллиона евро.
- Шиманьски перешел из «Легии» и заключил с «Динамо» контракт до 2024 года.