Дзюба: «В целом мне нравится Каррера, человек никогда не жаловался и не ныл»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением об увольнении Массимо Карреры из «Спартака», а также рассказал о своем отношении к итальянскому тренеру.

– Для вас удивительно, как «Спартак» за два года прошел путь от сумасшедшего триумфа до полного разлада?

– Мне кажется, это похоже на «Спартак». Там своя определенная история. Мне трудно представить, как так убирают Карреру, который привел клуб к первому за 16 лет чемпионству, и меняют на неизвестно кого. Да, кому-то итальянец нравится, кому-то нет, я не говорю, хороший он или плохой, но человек сделал команду чемпионом – и вы убираете его и ставите Рианчо? Мне это непонятно.

– Вам нравится Каррера?

– Я много знаю, как все есть, но в целом – да. При всех плюсах и минусах нравится. Человек никогда не жаловался и не ныл, не обвинял футболистов – всегда проигрывал он. Его открытость, эмоции после побед – у него была харизма, аура вокруг него, мог зарядить коллектив своей энергетикой. Это круто – тот скилл, который позволил ему стать чемпионом России. Почему нет?