Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Дзюба: «В целом мне нравится Каррера, человек никогда не жаловался и не ныл»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением об увольнении Массимо Карреры из «Спартака», а также рассказал о своем отношении к итальянскому тренеру.

    – Для вас удивительно, как «Спартак» за два года прошел путь от сумасшедшего триумфа до полного разлада?

    – Мне кажется, это похоже на «Спартак». Там своя определенная история. Мне трудно представить, как так убирают Карреру, который привел клуб к первому за 16 лет чемпионству, и меняют на неизвестно кого. Да, кому-то итальянец нравится, кому-то нет, я не говорю, хороший он или плохой, но человек сделал команду чемпионом – и вы убираете его и ставите Рианчо? Мне это непонятно.

    – Вам нравится Каррера?

    – Я много знаю, как все есть, но в целом – да. При всех плюсах и минусах нравится. Человек никогда не жаловался и не ныл, не обвинял футболистов – всегда проигрывал он. Его открытость, эмоции после побед – у него была харизма, аура вокруг него, мог зарядить коллектив своей энергетикой. Это круто – тот скилл, который позволил ему стать чемпионом России. Почему нет?

    • Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016-го по осень 2018-го года.
    • С командой итальянец выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:35
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Novik38 1 час назад

      Полагаю, что было ошибкой убрать Карреру

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5907

      vka1970 5 часов назад

      Относиться к этому персонажу можно по разному.Для меня он был и остаётся иудой.Но наверное это редкий случай, когда с его словами согласен.И главное в его интервью даже не то как он относится к тому или иному человеку, а вот это : Я много знаю, как все есть,

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -76

      grian > vka1970 4 часа назад

      По разному это как? У меня этот человек вызывает только отрицательные эмоции. Исходя из этого, фраза:" я много знаю как есть"должна быть только в связке с "...и моя роль в этом " как есть." Потому как произнося свой бред о "тренеришке", он тоже знал как есть, и когда лазил по тумбочкам товарищей тоже знал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      Опускатель коняжек 5 часов назад

      В отличие от тебя, дешевка...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19451

      gol_kak_sokol 5 часов назад

      Надо же у зюбы теперь два тренеришки и один тренер с "харизмой и аурой".

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3852

      Агасфер 5 часов назад

      Тут он прав полностью.Только окуни его самого в эту "послечемпионскую атмосферу" "Спартака",то "фронду" возглавил бы,скорее всего,он,а не условные глушаковы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +924

      Фанат Рубина 6 часов назад

      ждем Массимо или Бердыева на посту сборной россии..
      а то на игру от лысого физрука который с клубами боролся за выживание смотреть противно на сбородную

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4658

      _Marqella_ > Фанат Рубина 6 часов назад

      хрень всякую пишешь....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3852

      Агасфер > Фанат Рубина 6 часов назад

      Тьфу-тьфу! Пусть "Ростов" добивает,как это с "Рубином" сделал!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4620

      piligrim1986 7 часов назад

      в отличии от тебя

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Диванный Аналитик 7 часов назад

      Прорвало "Великого" Дзюбинью, прям рассуждать стал как пузатые диванные аналитики)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4791

      prezent2017 7 часов назад

      Это спердяк. Нравы свинарника непостижимы для нормальных людей!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +281

      Опускатель коняжек > prezent2017 5 часов назад

      И я о том же. Тебя на этом портале никто не понимает, и твои нравы!)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9661

      sssrspartak > Опускатель коняжек 28 минут назад

      удел недо из зенита гадить и хамить!!на большее они не способны!!ему явно на соккер!!там их полно!жаль ,что путевых фанов оттуда все меньше и меньше!возомнили себя императорами,а сами простое фуфло!недо одним словом!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77107
    #4
    zigbert
    71228
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru