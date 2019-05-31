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    Покеттино: «Восхищаюсь позитивом Клоппа. Все говорят о его поражениях в финалах, но туда сначала надо попасть»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

    Завтра, 1-го июня, команды встретятся в финале Лиги чемпионов.

    «Юрген – прекрасный тренер, больше всего я восхищаюсь его позитивом. Все говорят о его поражениях в финалах, но туда сначала нужно попасть, это самый сложный момент.

    А уже по ходу финала может произойти что угодно. Три финала еврокубков в его карьере – невероятный результат», – сказал аргентинец.

    • Матч пройдет на «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    «Ливерпуль» в финалах еврокубков при Клоппе:

    1:3 от «Севильи» в Лиге Европы-2015/16

    1:3 от «Реала» в Лиге чемпионов-2017/18

    Источник: Твиттер журналистки Мелиссы Редди

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    31.05.2019 20:51
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6808

      alex1951 7 часов назад

      Лучше в Ландоне бы играли ....
      Для испанцев ,финал в Мадриде ,это все равно ,что серпом по яйцам...)))
      Когда , уверен, они видели и мечтали увидеть Реал,Атлетико или Барсу....
      Теперь они дома - чужие на этом празднике....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12959

      DOCTOR PENALTY 18 часов назад

      Вот именно!!!********

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29229

      portero 18 часов назад

      подколол однако, надеюсь этот финал будет победным.

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