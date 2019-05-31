Покеттино: «Восхищаюсь позитивом Клоппа. Все говорят о его поражениях в финалах, но туда сначала надо попасть»

Лучше в Ландоне бы играли ....
Для испанцев ,финал в Мадриде ,это все равно ,что серпом по яйцам...)))
Когда , уверен, они видели и мечтали увидеть Реал,Атлетико или Барсу....
Теперь они дома - чужие на этом празднике....
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.
Завтра, 1-го июня, команды встретятся в финале Лиги чемпионов.
«Юрген – прекрасный тренер, больше всего я восхищаюсь его позитивом. Все говорят о его поражениях в финалах, но туда сначала нужно попасть, это самый сложный момент.
А уже по ходу финала может произойти что угодно. Три финала еврокубков в его карьере – невероятный результат», – сказал аргентинец.
- Матч пройдет на «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Ливерпуль» в финалах еврокубков при Клоппе:
1:3 от «Севильи» в Лиге Европы-2015/16
1:3 от «Реала» в Лиге чемпионов-2017/18