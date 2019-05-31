Покеттино: «Восхищаюсь позитивом Клоппа. Все говорят о его поражениях в финалах, но туда сначала надо попасть»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

Завтра, 1-го июня, команды встретятся в финале Лиги чемпионов.

«Юрген – прекрасный тренер, больше всего я восхищаюсь его позитивом. Все говорят о его поражениях в финалах, но туда сначала нужно попасть, это самый сложный момент.

А уже по ходу финала может произойти что угодно. Три финала еврокубков в его карьере – невероятный результат», – сказал аргентинец.

Матч пройдет на «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» в финалах еврокубков при Клоппе:

1:3 от «Севильи» в Лиге Европы-2015/16

1:3 от «Реала» в Лиге чемпионов-2017/18