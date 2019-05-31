Клопп: «Выйдет ли Фирмино в старте? Скажу, если Покеттино назовет свой состав»

Красавец)))
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал шансы нападающего Роберто Фирмино на участие в финале Лиги чемпионов.
«Он готов. Он в хорошей форме, тренировался.
Выйдет ли он в стартовом составе? Скажу только если Покеттино назовет свой стартовый состав», – сказал немец.
- Фирмино забил 16 голов и отдал 8 результативных передач в 47 матчах всех турниров клубного сезона.
- Из-за мышечной травмы 27-летний бразилец провел 11 минут на поле в первом полуфинале с «Барселоной» (0:3) и отсутствовал в ответном (4:0).
- Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится завтра, 1 июня, на «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало – в 22:00 мск.