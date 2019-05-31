Клопп: «Выйдет ли Фирмино в старте? Скажу, если Покеттино назовет свой состав»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал шансы нападающего Роберто Фирмино на участие в финале Лиги чемпионов.

«Он готов. Он в хорошей форме, тренировался.

Выйдет ли он в стартовом составе? Скажу только если Покеттино назовет свой стартовый состав», – сказал немец.