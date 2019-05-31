Спортивный директор «Ротора» после игры с «Чертаново» ворвался в судейскую и угрожал судьям расправой

Спортивный директор «Ротора» Эдуард Панасюк ворвался в судейскую после матча 38-го тура ФНЛ с «Чертаново» (1:2). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

По его словам, Панасюк оскорблял арбитров встречи и грозил им физической расправой. За такое поведение сотрудника волгоградский клуб условно наказан проведением одной домашней игры на нейтральном поле и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Игру обслуживала бригада во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска.

«После окончания матча Панасюк без разрешения ворвался в судейскую комнату и начал оскорблять, нецензурно выражаться и угрожать физической расправой судейской бригаде. Из цензурного он сказал: «Я вас где угодно найду и закопаю». Также, по ходу действия Панасюк ударил по столу ногой и бросил радиоприемник в сторону судей. Если говорить о наказании, дело в том, что спортивный директор не включен в заявку соревнований. В юрисдикцию КДК он не входит.

Мы рассмотрели эпизод, вынесли наказание «Ротору» за необеспечение безопасности, оштрафовали клуб на 50 тысяч рублей. Также «Ротор» условно наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле. Испытательный срок – до 31 декабря 2019 года. Все документы и материалы дела мы направили в адрес президента РФС Александра Дюкова с целью рассмотрения данной ситуации комитетом по этике», – сказал Григорьянц.

По итогам сезона «Ротор» занял в таблице ФНЛ 11-е место.