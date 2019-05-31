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    Спортивный директор «Ротора» после игры с «Чертаново» ворвался в судейскую и угрожал судьям расправой

    Спортивный директор «Ротора» Эдуард Панасюк ворвался в судейскую после матча 38-го тура ФНЛ с «Чертаново» (1:2). Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    По его словам, Панасюк оскорблял арбитров встречи и грозил им физической расправой. За такое поведение сотрудника волгоградский клуб условно наказан проведением одной домашней игры на нейтральном поле и оштрафован на 50 тысяч рублей.

    Игру обслуживала бригада во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска.

    «После окончания матча Панасюк без разрешения ворвался в судейскую комнату и начал оскорблять, нецензурно выражаться и угрожать физической расправой судейской бригаде. Из цензурного он сказал: «Я вас где угодно найду и закопаю». Также, по ходу действия Панасюк ударил по столу ногой и бросил радиоприемник в сторону судей. Если говорить о наказании, дело в том, что спортивный директор не включен в заявку соревнований. В юрисдикцию КДК он не входит.

    Мы рассмотрели эпизод, вынесли наказание «Ротору» за необеспечение безопасности, оштрафовали клуб на 50 тысяч рублей. Также «Ротор» условно наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле. Испытательный срок – до 31 декабря 2019 года. Все документы и материалы дела мы направили в адрес президента РФС Александра Дюкова с целью рассмотрения данной ситуации комитетом по этике», – сказал Григорьянц.

    По итогам сезона «Ротор» занял в таблице ФНЛ 11-е место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.05.2019 14:39
    Комментарии10
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 3 часа назад

      И такие люди занимают руководящие посты.

      0
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      Рейтинг: +29229

      portero 18 часов назад

      Самое большое наказание это до 31 декабря, не допустить больше косяков, зрителей нельзя лишать футбола.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      В даль смотрящий 21 час назад

      Таких не спортивным директором держать в клубе, а сторожем на сельском кладбище или пусть могилы роет, раз умеет закапывать.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3334

      Diesel133 21 час назад

      50к? вы серьезно? за матерные кричалки 100 как минимум дают, а тут такое... Палыч за выход за пределы тех. зоны такие штрафы получает... дебилы, бл*ть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +409

      Князев 22 часа назад

      ГЛЯДЯ НА ЭТОТ КОНФЛИКТ, СУДЕЙСКОМУ КОРПУСУ НЕОБХОДИМО ЗАДУМАТЬСЯ НАД КВАЛИФИКАЦИЕЙ СУДЕЙ И ИХ СОВЕСТЬЮ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      Ганнибал Лектор 23 часа назад

      Хорошо ещё, что из ружья не шмальнул

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +336

      Randy Ram 31 мая, 15:32

      Тьфу...когда уже на земле волгоградской будет нечто подобное, что сейчас творится с Краснодаром! Галицкий! купи Ротор!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4791

      prezent2017 31 мая, 15:06

      К Мамаеву в сокамерники!

      0
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      Рейтинг: +319

      Звезда запаса 31 мая, 14:43

      Еще один "крутой уокер".

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      Рейтинг: +381

      Файдаэн 31 мая, 14:41

      Надо меньше смотреть поделки Козловского, это только в кино такой маневр прокатит.

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