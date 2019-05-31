В опросе футболистов «Спартака» на лучшего игрока сезона Луис Адриано поставил себя на первое место

Хорошо, что не все так поступили)))
«Спорт-Экспресс» провел опросе среди футболистов «Спартака» на лучшего игрока сезона РПЛ-2018/19.
Четверо футболистов москвичей включили в тройку нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.
Голкипер Александр Максименко поставил форварда петербуржцев на первое место, защитник Николай Рассказов, полузащитник Аяз Гулиев и нападающий Георгий Мелкадзе – на второе.
Форвард «Спартака» Луис Адриано назвал лучшим игроком чемпионата себя.
- В сезоне-2018/19 32-летний бразилец провел 23 матча в РПЛ, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.
- На счету 30-летнего Дзюбы восемь мячей и 12 передач в 27-ми играх.