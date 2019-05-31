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    В опросе футболистов «Спартака» на лучшего игрока сезона Луис Адриано поставил себя на первое место

    «Спорт-Экспресс» провел опросе среди футболистов «Спартака» на лучшего игрока сезона РПЛ-2018/19.

    Четверо футболистов москвичей включили в тройку нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

    Голкипер Александр Максименко поставил форварда петербуржцев на первое место, защитник Николай Рассказов, полузащитник Аяз Гулиев и нападающий Георгий Мелкадзе – на второе.

    Форвард «Спартака» Луис Адриано назвал лучшим игроком чемпионата себя.

    • В сезоне-2018/19 32-летний бразилец провел 23 матча в РПЛ, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.
    • На счету 30-летнего Дзюбы восемь мячей и 12 передач в 27-ми играх.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.05.2019 12:19
    Комментарии23
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      Рейтинг: +1178

      Валерий1965 19 часов назад

      Хорошо, что не все так поступили)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      Taps 19 часов назад

      Дерьмо ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      olmok 31 мая, 15:29

      не назовешь себя - никто не назовет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5907

      vka1970 31 мая, 14:57

      Молодец.От скромности не помрёт.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +686

      Max Bobr 31 мая, 14:30

      Скромняга!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      serppion 31 мая, 14:24

      Всех этих спартачей, всех без исключений срочно лечить электричеством. Идиоты!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4791

      prezent2017 31 мая, 14:07

      Скромно так Адриано поступил.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4124

      ilichkadr 31 мая, 13:18

      Да уж............и здесь свинарня отличилась. Глядя на Артёмку, обезьяна думала: «Нет предела моему совершенству!»

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +310

      Dmitriy 71 > ilichkadr 31 мая, 13:52

      ну ты и мразь

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4124

      ilichkadr > Dmitriy 71 31 мая, 15:28

      Пресловутое недостающее звено между обезьяной и цивилизованным человеком – это как раз ты, поскольку не понимаешь смысла сказанного. Верно подмечено, что обезьяна выбилась в люди, так и не став человеком.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3699

      Спартач80 > ilichkadr 23 часа назад

      Нам не интересно как ты эволюционировала....мразь...

      1
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      Рейтинг: +4124

      ilichkadr > Спартач80 6 часов назад

      Похоже, что ты эволюции не поддаёшься. Как был дерьмом, так им и остался.............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1754

      Evgeni1952 31 мая, 12:50

      От скромности он не помрет.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3852

      Агасфер 31 мая, 12:49

      Такой человечище вправе рассчитывать на самый большой и пожизненный контракт в "Спартаке"!!!

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