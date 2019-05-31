Роналдо: «За меня и Зидана платили большие деньги. Это естественный процесс в футболе»

Бывший форвард «Реала» и сборной Бразилии Роналдо прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Мне нравится Мбаппе. Он быстрый, с хорошей реализацией и ему всего 20 лет. А благодаря его таланты мы слышим о нем уже три года.

Не знаю, как сейчас высчитывают стоимость футболистов. Но кто я такой, чтобы судить? За меня и Зидана заплатили очень много денег. Это естественный процесс в футболе», – заявил Роналдо.

Зидан – о возможном переходе Мбаппе: «Килиан? Ему хорошо там, где он сейчас играет»