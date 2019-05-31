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    Роналдо: «За меня и Зидана платили большие деньги. Это естественный процесс в футболе»

    Бывший форвард «Реала» и сборной Бразилии Роналдо прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

    «Мне нравится Мбаппе. Он быстрый, с хорошей реализацией и ему всего 20 лет. А благодаря его таланты мы слышим о нем уже три года.

    Не знаю, как сейчас высчитывают стоимость футболистов. Но кто я такой, чтобы судить? За меня и Зидана заплатили очень много денег. Это естественный процесс в футболе», – заявил Роналдо.

    Зидан – о возможном переходе Мбаппе: «Килиан? Ему хорошо там, где он сейчас играет»

    Источник: Marca

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    31.05.2019 10:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2849

      ivan-football-fan 2 часа назад

      ... а... чё хотел сказать-то?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3852

      Агасфер 31 мая, 12:58

      Это естественный процесс не футбола,а инфляции,то есть -обесценивание денег.Пятьдесят лет назад тысяча долларов было очень большой суммой,а сейчас-тьфу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Дима Цэ 31 мая, 11:26

      Было за кого выкладывать такие бабки))

      1
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